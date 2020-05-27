Россия стянула на Донбасс танки, "Грады" и гаубицы – ОБСЕ

Российские оккупационные войска, в нарушение договоренностей об отводе тяжелого вооружения от линии разграничения, стянули на Донбасс значительное количество танков, артиллерии и другого тяжелого вооружения.

Как сообщается на официальной странице штаба ООС в Facebook, это зафиксировала Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в отчете за 26 мая. В частности, скопления военной техники были замечены на временно неподконтрольных правительству Украины территориях.

Так, вблизи поселка Софиевка наблюдатели увидели десять танков вооруженных формирований РФ. Кроме этого, накануне ОБСЕ сообщала о таких же нарушения недалеко от населенного пункта Терновое Донецкой области.

Колонна танков "Индустриалка"

Там были размещены 122 мм реактивная система залпового огня БМ-21 "Градˮ, три самоходные гаубицы 2С1 "Гвоздика" и семь гаубиц неустановленного типа. Кроме того, за пределами мест хранения вооружения выявлено 18 танков оккупационных войск.

Также отмечается, что с целью сокрытия своих преступных действий, захватчики систематически препятствуют деятельности СММ ОБСЕ и отказывают в доступе патрулям Миссии, ссылаясь на противодействие распространению COVID-19 или на необоснованные приказы их командиров.

"Российские оккупанты в который раз демонстрируют стойкое нежелание соблюдать Минские договоренности и откровенно пренебрегают взятыми на себя обязательствами в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения вдоль всей линии разграничения сторон", – отметили в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, Главное управление разведки Минобороны Украины узнало, что с 20 мая по "распоряжениям" главарей квазиобразований "Л/ДНР" соединения и части 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК находятся в боевой готовности "Полная". Что касается подразделений других военных формирований противника, то они переведены на усиленный режим несения службы.

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