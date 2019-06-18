Россия стянула к границам Украины 82 тысячи военных: в Генштабе сделали тревожное заявление

Общее количество личного состава ВС России вдоль государственной границы Украины, в Донецкой и Луганской областях, а также в аннексированном Крыму составляет около 82 тысяч военнослужащих.

Об этом, как передает "Интерфакс-Украина", заявил начальник управления верификации Генштаба ВСУ Андрей Гудзь. Он также рассказал, что Кремль перебросил в Крым большое количество военной авиации.

По словам представителя Генштаба, на данный момент вдоль госграницы Украины в Ростовской области находится более 25 батальонных тактических групп, а также продолжается формирование мотострелковой дивизии.

Гудзь также сообщил, что Россия скрывает наличие в Крыму более современных самолетов, что говорит о милитаризации полуострова. В частности, речь идет о самолетах Як-130, Миг-29, Су-30М и вертолетах Ми-35М и Ми-24.

Напомним, ранее бывший командующий Операцией Объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей воюют около 35 тысяч кадровых российских военных, однако среди младшего офицерского состава "не очень хорошие настроения".

Иллюстрация. Армия России The Kiev Times

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский по результатам визита в Париж анонсировал переговоры лидеров стран "нормандского формата" (Германия, Россия, Украина и Франция).

Ранее президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном о ситуации в Украине. Он заявил о "приоритетности закона об особом статусе отдельных регионов Донецкой и Луганской областей".

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