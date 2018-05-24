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Россия сбила MH17: опубликованы доказательства следствия

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Объединенная следственная группа по делу о крушении сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года малайзийского Boeing-777 предоставила новые доказательства того, что самолет был сбит из установки "Бук", которая числилась на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады ПВО Вооруженных сил РФ.

Продемонстрированы доказательства были во время отчета в Гааге 24 мая, который представил представитель группы по расследованию Уилберт Паулсен.

"Мы проанализировали все доступные нам картинки и изображения, и нам удалось снять отпечатки пальцев со снарядов, из которых был сбит самолет. И мы понимаем, что эти снаряды совпадают с теми, которые принадлежат военным бригадам Российской Федерации", - сказал он.

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Напомним, 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит пассажирский самолет Boeing 777 компании "Malaysia Airlines", который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. В результате погибли 298 человек, в том числе дети.

Террористы "ДНР" заявляли, что под Торезом они сбили военный самолет украинской армии. Позже эти сообщения были удалены.

В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет MH17 был сбит ракетой из комплекса "Бук", привезенной из России в Первомайский район Донецкой области, который на момент катастрофы уже находился под контролем террористов.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на Обозревателе.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеНа Донбассе сбит Boeing-777
Место
Украина
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Крым Андрей
Крым Андрей
РФ давно пора учится у США в подобных вопросах. Ни в коем случае никаких оправданий, своих версий или прочей муйни. Есть государство, ответственное за безопасность полётов. Оно, в нарушение всех норм и требований, завело гражданский борт прямо в зону боевых действий с активно действующей ПВО (уже было сбито неск. самолётов). Всё. Все вопросы к владельцу воздушного пространства. Пусть ему мозг и полощут. Это всё-равно как специально завести группу гражданских на полигон во время стрельб, а потом обвинять артиллериста, чей снаряд этих гражданских распотрошил.
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Tinin Alex
Tinin Alex
Какая разница кто и чем сбил?? Да хоть сам Путин курок спускал...... Боинг сбит над самой нищей страной Европы. Вина страны которая пустила во время боевых действий самолет в своё воздушное поле - неоспорима .. Что же это за страна???
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Крым Андрей
Крым Андрей
Приходько Владимир, до сраки, чем можно или нельзя сбить самолет на высоте 10000м. В районе не учения шли с использованием ЗРК, а боевые действия, в которых неизвестно, что может применять противник. Уже было сбито несколько самолётов. В такой ситуации, страна, ответственная за безопасность (Украина) обязана закрыть район для полётов. Читай материалы дела 1988года, когда США сбили иранский Боинг. Там амеры своего капитана, отдавшего приказ, даже наградили и обвинили иранскую сторону, что те гражданский борт повели в опасную зону. Тут ситуация аналогичная.
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Tinin Alex, во-первых, летящий на высоте воздушной трассы пассажирский самолет невозможно сбить ничем, кроме БУКа и тому подобного высокотехнологичного вооружения, которое даже не у каждой страны есть, а уж у "шахтеров Даунбасса" - тем более его быть не должно. Во-вторых, Россия, не предупредив об этом ни Украину (это, товарисч, что касается "вины" Украины, пустившей самолет в свое пространство), ни другие страны, тайно и, разумеется, вместе с российским обслуживающим персоналом (т. к. "шахтеров", разумеется, в шахтах не учили стрелять из БУКа), перемещает БУК в Украину и... сбивает им ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЕТ!!! Как это назвать, я не знаю, ей-богу!!!!! Но вот в этом моменте вспоминаю рассказы путена об ихтамнетах и оружии восставших шахтеров-аборигенов, которые с одной винтовкой на троих мужественно противостоят грозной киевской хунте... В общем, это пи*дец какой-то, а не соседи нам достались, еще и Украину теперь виноватой хотят сделать. Просто сюрреализм какой-то...
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Д Алексей
Д Алексей
Ватовыплятная аленина, ГОТОВСЬ к наказанию!!!
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