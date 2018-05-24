Россия сбила MH17: опубликованы доказательства следствия

Объединенная следственная группа по делу о крушении сбитого в небе над Донбассом в июле 2014 года малайзийского Boeing-777 предоставила новые доказательства того, что самолет был сбит из установки "Бук", которая числилась на вооружении 53-й зенитной ракетной бригады ПВО Вооруженных сил РФ.

Продемонстрированы доказательства были во время отчета в Гааге 24 мая, который представил представитель группы по расследованию Уилберт Паулсен.

"Мы проанализировали все доступные нам картинки и изображения, и нам удалось снять отпечатки пальцев со снарядов, из которых был сбит самолет. И мы понимаем, что эти снаряды совпадают с теми, которые принадлежат военным бригадам Российской Федерации", - сказал он.

Напомним, 17 июля 2014 года в Донецкой области был сбит пассажирский самолет Boeing 777 компании "Malaysia Airlines", который выполнял рейс Амстердам - Куала-Лумпур. В результате погибли 298 человек, в том числе дети.

Террористы "ДНР" заявляли, что под Торезом они сбили военный самолет украинской армии. Позже эти сообщения были удалены.

В сентябре 2016 года представители международной следственной группы заявили, что самолет MH17 был сбит ракетой из комплекса "Бук", привезенной из России в Первомайский район Донецкой области, который на момент катастрофы уже находился под контролем террористов.