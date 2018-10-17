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Россия решилась на отчаянные меры с Крымским мостом из-за теракта в Керчи

17.9тЧитать материал на украинском

Россия решила усилить охрану Крымского моста в связи с терактом в оккупированной Керчи.

Об этом заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих, передает "Интерфакс". По его словам, существуют стандартные процедуры, которые связаны с обеспечением безопасности незаконно построенного моста.

"Эти процедуры предусматривают, что управление ведомственной охраны Крымского моста осуществляет патрулирование и охрану. Частота этого патрулирования будет усилена", - отметил он.

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Дитрих уточнил, что количество специалистов, которые будут патрулировать переправу, также будет увеличено.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября в политехническом колледже в Керчи студент осуществил несколько взрывов и стрелял в людей. В результате погиб 21 человек, еще 54 получили ранения. Прокуратура открыла уголовное дело по статье теракт.

Одного из подозреваемых нашли мертвым в библиотеке. Его однокурсники рассказали, что видели, как подросток принес с собой несколько рюкзаков. Он пришел в учебное заведение, переоделся и устроил бойню, после чего застрелился.

Одногруппник парня вспомнил его слова о том, что "неплохо бы было всех перестрелять и самому "выпилиться".

Читайте все новости по теме "Взрыв в Керчи" на OBOZREVATEL.

Темы
Взрыв в КерчиАннексия Крыма
Место
Украина
Объект
Крымский мост
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Inshyna Lena
Inshyna Lena
Теперь гайки крысчанам закрутят по самое не могу. И логика чисто русская, скрепная. Школьник обиделся на учителей, и всех пострелял и повзрывал. А другой школьник пойдёт мост взрывать, обидевшись на кого? На сваи и море? Больше заборов, больше военных учений, больше юных сапёров и диверсантов. Курорт, мля.
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Анахуя Yuri
Анахуя Yuri
На обозе использую слова часто не по назначению Но для кастрюль сойдет. Отчаяние Отча́яние — отрицательная астеническая эмоция, связанная с ощущением субъектом невозможности удовлетворить какую-либо потребность. Отчаяние может привести к депрессии или является одним из симптомов депрессии.
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хозяин мокшей хозяин мокшей
хозяин мокшей хозяин мокшей
ГГЫЫЫЫ тупые мокши)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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