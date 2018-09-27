МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

Россия пошла на кардинальные меры для защиты Крымского моста

20.9тЧитать материал на украинском

Нелегитимная Государственная дума России законодательно наделала Росгвардию правом эвакуировать суда из зон, прилегающих к Крымскому мосту в Керченском проливе.

По данным "Интерфакс", сейчас Федеральная служба войск нацгвардии РФ может досматривать корабли, нарушившие правила судоходства у охраняемых объектов.

"Однако у гвардейцев нет права эвакуировать эти суда из зоны, запрещенной к судоходству, и доставлять их на специальные стоянки", - сказано в сообщении.

Новости
США помогут Украине защитить Азовское море: появились новые подробности

Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарев уточнил, что парламент РФ расширил полномочия морской бригады войск российской нацгвардии.

"Речь идет о предоставлении Росгвардии полномочий по охране Крымского моста и Керченского пролива. Данной поправкой мы расширяем полномочия морской бригады войск национальной гвардии, специально созданной для охраны данного объекта", — заявил Пискарев.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 14 по 21 августа РФ не пропустила через захваченный Керченский пролив ни одного судна. Также Россия решила перебросить флот из Каспийского в Азовское море.

Береговая охрана ФСБ РФ задерживала неоднократно украинские суда. 6 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение направить военные корабли в Азовское море для защиты национальных интересов страны.

Президент Украины Петр Порошенко рассказал на Генассамблее ООН, что РФ намерена оккупировать Азовское море.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтАннексия Крыма
Место
Россия
Объекты
Крымский мостКерченский мостАзовское море
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
20
9
Смешно
8
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
andreyev andrei
andreyev andrei
Нелегитимная ваша уйобищная недострана усраина, твари хохложопые!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Нормальное решение для охраны важного объекта! Безопасность прежде всего!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Россия на своей территории что хочет то и делает
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги