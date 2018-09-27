Россия пошла на кардинальные меры для защиты Крымского моста

Нелегитимная Государственная дума России законодательно наделала Росгвардию правом эвакуировать суда из зон, прилегающих к Крымскому мосту в Керченском проливе.

По данным "Интерфакс", сейчас Федеральная служба войск нацгвардии РФ может досматривать корабли, нарушившие правила судоходства у охраняемых объектов.

"Однако у гвардейцев нет права эвакуировать эти суда из зоны, запрещенной к судоходству, и доставлять их на специальные стоянки", - сказано в сообщении.

Председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы Василий Пискарев уточнил, что парламент РФ расширил полномочия морской бригады войск российской нацгвардии.

"Речь идет о предоставлении Росгвардии полномочий по охране Крымского моста и Керченского пролива. Данной поправкой мы расширяем полномочия морской бригады войск национальной гвардии, специально созданной для охраны данного объекта", — заявил Пискарев.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 14 по 21 августа РФ не пропустила через захваченный Керченский пролив ни одного судна. Также Россия решила перебросить флот из Каспийского в Азовское море.

Береговая охрана ФСБ РФ задерживала неоднократно украинские суда. 6 сентября Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение направить военные корабли в Азовское море для защиты национальных интересов страны.

Президент Украины Петр Порошенко рассказал на Генассамблее ООН, что РФ намерена оккупировать Азовское море.