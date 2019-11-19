Россия понесла масштабные потери на Донбассе: офицер ВСУ раскрыл подробности

Российско-оккупационные войска понесли внушительные потери в понедельник, 18 ноября, на Донбассе. Всего оккупанты потеряли четверых.
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в своем Telegram-канале. Безвозвратные потери составили два человека.
"Потери российско-оккупационных войск 18.11.2019 г. составили 4 человека, а именно: безвозвратные (200) – 2 человека, (9 омсп, 3 омсбр), санитарные (300) – 2 человека (9 омсп)", – сообщил офицер.
Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска атаковали украинские позиции у села Сизое, один боец получил тяжелые ранения.
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