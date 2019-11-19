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19 ноября • обновлено в 09:58
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Россия понесла масштабные потери на Донбассе: офицер ВСУ раскрыл подробности

3.7т
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Российско-оккупационные войска понесли внушительные потери в понедельник, 18 ноября, на Донбассе. Всего оккупанты потеряли четверых.

Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан в своем Telegram-канале. Безвозвратные потери составили два человека.

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"Потери российско-оккупационных войск 18.11.2019 г. составили 4 человека, а именно: безвозвратные (200) – 2 человека, (9 омсп, 3 омсбр), санитарные (300) – 2 человека (9 омсп)", – сообщил офицер.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские войска атаковали украинские позиции у села Сизое, один боец получил тяжелые ранения.

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Автор
Екатерина Луговская Екатерина Луговская
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
Тег
Новости ДНР
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Комментарии
8
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Если появился Штефан дырявый, значит опять ВСУшным алкашам дали по зубам,
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2
2
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Главное побольше непонятных аббревиатур вставить - омбсп, пбилн, роппаас, пнтссотосаап, мроопапроир. Это придаёт достоверности
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6
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hunt andres
hunt andres
Штырь на вахту заступил. Картину дня меняет. А то слишком печально обоз рисует - и с неба, и из пушек мочат бедное всу))))
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4
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