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Россия перебросила на Донбасс чеченцев: что известно

3.1тЧитать материал на украинском

Возле Мариуполя Донецкой области замечено снайперское подразделение из представителей чеченской национальности.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Также оккупанты начали усиливать передовые позиции в зоне боевых действий.

"Отмечено прибытие на передовые позиции российских оккупационных войск на Мариупольском направлении снайперского подразделения, укомплектованного лицами исключительно чеченской национальности", - говорится в сообщении.

Россия перебросила на Донбасс чеченцев: что известно

24tv

При этом оккупанты минируют районы возможного развертывания боевых действий, используя запрещенные международным правом мины, в частности МОН-200 (минно-осколочная направляющая) и ПФМ-1 "Лепесток" (противопехотная фугасная мина).

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Кроме этого разведчики рассказали, что на передовых позициях в зоне проведения ООС создаются и разворачиваются дополнительные подразделения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российско-оккупационных войск.

Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ получили мощное оружие на Донбассе: боевые расчеты ЗРК БУК-М1 из состава подразделений ПВО Объединенных сил отбыли на боевые позиции.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Украина
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Опять страшные сказки для кастрюль
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Кацапы хорошо знают,куда и к кому бежать.Чичи их резали,как баранов и в первую и во вторую войну.И резать будут,да кацап?Скажи-Чечня это круто!И проси прощения у Кадырова))))
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4
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Тамерланов гулям Тамерлана, Мы научились с ними жить в одной стpане.Они все поняли, и .теперь они по нашему пpиказу будут pезать вас.На куски.А если хоpошо попpосим и выpывать кадык.И так как у них в гоpах pаботы нет за 20 000 они тебя еще и зажаpят на шашлык.Вот так ,будущее мясо.
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Перережут каждого укропа.вам пизда хахлы . бросайте всё и бегом к маменой сиське. О то яйца отрежут и заставят их сожрать
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2 из 3 ответов | показать все
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Игорь Анатольевич, конечно наши) Как скажешь дорогой)) И в эту веру молись, ватоправославный. Оно поможет очередным ватоправославным чеченским чуркам отправиться быстрей к своему богу.
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Бешенство Ватки, помню помню только там ваши были
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