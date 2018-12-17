Россия перебросила на Донбасс чеченцев: что известно

Возле Мариуполя Донецкой области замечено снайперское подразделение из представителей чеченской национальности.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Также оккупанты начали усиливать передовые позиции в зоне боевых действий.

"Отмечено прибытие на передовые позиции российских оккупационных войск на Мариупольском направлении снайперского подразделения, укомплектованного лицами исключительно чеченской национальности", - говорится в сообщении.

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При этом оккупанты минируют районы возможного развертывания боевых действий, используя запрещенные международным правом мины, в частности МОН-200 (минно-осколочная направляющая) и ПФМ-1 "Лепесток" (противопехотная фугасная мина).

Кроме этого разведчики рассказали, что на передовых позициях в зоне проведения ООС создаются и разворачиваются дополнительные подразделения соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК российско-оккупационных войск.

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