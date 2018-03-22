Россия отправила истребители и бомбардировщики к границам Украины

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины зафиксировали активизацию действий российской авиации вдоль восточной и южной воздушной границы Украины.

"Истребительная и бомбардировочная авиация страны агрессора осуществляла вылеты с аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек с максимальным приближением к государственной границе Украины, линии размежевания между материковой частью Украины и АР Крым, а также с приближением, до 40 километров, к береговой линии со стороны Черного моря с дальнейшим полетом вдоль побережья Румынии, Республики Болгария и Республики Турция", - сообщает пресс-служба ВС ВСУ на своей странице в Facebook.

Кроме того, группа дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22, с полным боекомплектом, в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ совершили полет в воздушном пространстве АР Крым, Азовского и Черного морей с отработкой определенных условных заданий по нанесению ударов, отмечают в ВСУ.

"Такие действия авиации Российской Федерации вызваны прежде всего реакцией на проведение очередного этапа командно-штабных тренировок в Воздушных Силах Вооруженных Сил Украины и с целью отработки условной блокады пролива Босфор", - отмечается в сообщении.

Украинские силы и средства противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность, чтобы дать отпор в случае применения авиации Воздушно-Космических Сил Российской Федерации, заявляют в Воздушных Силах.

"Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины постоянно обеспечивают выполнение определенных задач по защите территориальной целостности государства, в частности, относительно сдерживания, во взаимодействии с другими видами и войсками Вооруженных Сил Украины, вооруженной агрессии против Украины с воздуха, прикрытие важных объектов государства, группировок войск от ударов средств воздушного нападения и поражения войск и объектов противника", - рассказали в ведомстве.

Как сообщал "Обозреватель", Россия регулярно отправляет истребители к границам Украины.