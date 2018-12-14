МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости расследований

Россия официально воюет на Донбассе: в законах РФ нашли доказательства

5.3тЧитать материал на украинском

Россия официально воюет на Донбассе, этот факт нашел подтверждение в российском законодательстве.

Доказательства обнаружила журналистка Янина Соколова и озвучила во время своей передачи. "Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей", — процитировала она фразу из официального документа России. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Более того, подчеркнула она, под уголовную ответственность в России попадает вербовка и подстрекательство "солдат удачи".

Новости
"Танки ничто не остановит": прояснили угрозу новых санкций США для России

Война на Донбассе

Война на Донбассе

ТСН

"Подстрекатели с федеральных телеканалов, депутаты Госдумы и, наконец, президент — уголовные преступники по вашему же законодательству... Но наемником не считается лицо, которое выполняет официальные обязанности. А это значит только одно — Россия официально воюет на Донбассе", — пояснила она.

Россия официально воюет на Донбассе: в законах РФ нашли доказательства

Как сообщал OBOZREVATEL, Соколова также рассказала, что президента России Владимира Путина в очередной раз поймали на лжи об украинских катерах, захваченных в Черном море.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской областиОперация Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Поделиться в Facebook
15
Комментарии
4
35
Смешно
111
Интересно
50
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Савченко Александр
Савченко Александр
Шо то я не понял... Форменка НАТОвская, эмблемы польские, а воюют русские ?! Не зря, вислоухие, сперли флаг у Даунов...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Савченко Александр
Савченко Александр
Шо то я не понял... Форменка НАТОвская, эмблемы польские, а воюют русские ? Ох не зря вислоухие присвоили себе флаг движения даунов ! "Солнечные" дети.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Миценко Андрей
Миценко Андрей
жЫлезные доказы))) Но почему тогда Йанина не идет добровольцем на восточный фронт, например льотчицОй, как великий асс Надя Савченко? Вместо того, чтобы защищать Батькившыну и БПП от многомиллионных буряЦЦких орд, она сосёт продюсеру в теплом киевском отеле.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги