Россия официально воюет на Донбассе: в законах РФ нашли доказательства

Россия официально воюет на Донбассе, этот факт нашел подтверждение в российском законодательстве.

Доказательства обнаружила журналистка Янина Соколова и озвучила во время своей передачи. "Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей", — процитировала она фразу из официального документа России. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Более того, подчеркнула она, под уголовную ответственность в России попадает вербовка и подстрекательство "солдат удачи".

Война на Донбассе ТСН

"Подстрекатели с федеральных телеканалов, депутаты Госдумы и, наконец, президент — уголовные преступники по вашему же законодательству... Но наемником не считается лицо, которое выполняет официальные обязанности. А это значит только одно — Россия официально воюет на Донбассе", — пояснила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, Соколова также рассказала, что президента России Владимира Путина в очередной раз поймали на лжи об украинских катерах, захваченных в Черном море.