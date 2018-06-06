Россия может атаковать Мариуполь: названо условие

Россия может попробовать атаковать деоккупированные Бахмут, Мариуполь или Константиновку, однако лишь если местные боевики "ДНР" и "ЛНР" будут на это способны без активного участия регулярных российских войск.

Как рассказал в интервью "Апострофу" военный журналист Константин Машовец, на данный момент операция такого уровня невозможна для боевиков без прямого участия российских войск, однако Кремль пытается повысить боеспособность местных формирований.

"Россия продолжает удерживать на наших восточных границах довольно мощную группировку (порядка 70-80 тысяч военнослужащих), также она пытается сейчас работать над повышением уровня боеспособности 1-го и 2-го армейских корпусов, придавая им черты регулярных войск. Пока получается с трудом, там много всяких нюансов именно местного характера. Также они удерживают небольшой контингент (до 7-8 тысяч военнослужащих) на оккупированных территориях в качестве командного, инструкторского состава, в подразделениях специального назначения", – отмечает Машовец.

Также он считает, что на данный момент боеспособность "армейских корпусов" так называемых "ДНР-ЛНР" оставляет желать лучшего в сравнении с украинской армией.

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