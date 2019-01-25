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Россия готовит полномасштабное нападение: в ВСУ сделали важное заявление 

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Российская Федерация готовит полномасштабную агрессию против Украины.

Об этом заявил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев, отметив ключевые признаки, сообщил Генштаб ВСУ в Facebook.

"Во-первых, они (россияне. – Ред.) увеличили численность своих войск. Например, там, где на базах у российско-украинской границы было восемь батальонных тактических групп, сейчас они увеличили этот показатель до 12 в районе моей ответственности", - подчеркнул он.

По словам Наева, россияне также значительно увеличили количество самолетов, готовых действовать с аэродромов на их стороне границы в Донецкой области.

"Более важным свидетельством было то, что "российские оперативные группы прибыли в Донецкую и Луганскую области, о чем мы узнали из перехватов их спутниковой связи", - уточнил он.

Россия готовит полномасштабное нападение: в ВСУ сделали важное заявление 

Телеканал 24

Наев отметил, что также был обнаружен особый тип спутниковой связи, который используют старшие российские офицеры, присутствие российских генералов свидетельствует о важных принятых решениях и перегруппировке войск - вероятно, в рамках подготовки к общему наступлению.

"Их возможности сбора разведывательных данных выросли в три раза: больше разведывательных групп, радиоэлектронных групп. Все это стандартные мероприятия, которые проводятся при подготовке к наступлению", - пояснил генерал-лейтенант.

Наев считает, что вероятность атаки увеличилась после того, как в Черном море российские военно-морские корабли напали на украинские.

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"Инцидент является частью российского плана взять под свой контроль Азовское побережье Украины и создать наземный коридор к западу от территории, которую Москва занимает, через Мариуполь и дальше в Крым", - подчеркнул командующий ООС.

Он также предупредил, что кремлевская пропаганда, утверждающая, что Украина хочет использовать химическое оружие против Донецка, направлена на создание повода для оправдания такого российского нападения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в случае полномасштабной агрессии со стороны России в Луганской области под обстрелами могут оказаться 83 населенных пункта, в которых проживают 130 тысяч человек.

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Тема
Война на Донбассе
Персона
Сергей Наев
Место
Украина
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Што опять????????????? Это уже какое по счету нападение готовит Россия Напомните что бы можно было записать!
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Kostos Kostos
Kostos Kostos
Крымчанин Юрий, чья бы корова мычала! Украина уже столько раз должна была пойти в наступление, можно со счета сбиться, если верить вашим пропоГандонам!
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