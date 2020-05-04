Россия атаковала Украину фейками о COVID-19: агитаторов поймали

Специалисты Службы безопасности Украины разоблачили интернет-агитаторов, управляемых из страны-агрессора России, которые распространяли фейковые сообщенияов о пандемии коронавируса.

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Об этом сообщает пресс служба ведомства на странице в Facebook. Там подчеркнули, что преступники пытаются использовать любые информационные поводы для создания хаоса и паники.

Отмечается, что всего за период действия карантинных мероприятий киберспециалисты СБУ заблокировали более 2,1 тысячи интернет-сообществ с общей аудиторией более 900 тыс. пользователей, разоблачили 301 интернет-агитатора, которые распространяли различные фейки о COVID-19. Установлено, что 14 из них действовали по заданию российской стороны.

СБУ разоблачила сотни агитаторов, распространявших фейки о COVID-19

По данным СБУ, по указанию кураторов пророссийские агитаторы распространяли фейковые новости о праздновании Пасхи, майских праздниках, вынужденных карантинных ограничениях и других мероприятиях, связанных с соблюдением правил защиты от коронавирусной инфекции.

Относительно 14 агитаторов, которые работали по заданию российской стороны, начато уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины).

"Информация о выявленных 287 агитаторах направлена в Национальную полицию. 118 человек уже привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка, в рамках статьи 173-1 КУпАП", – отметили в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее киберспециалисты СБУ разоблачили и остановили работу киевского интернет-промоутера, который распространял фейковый контент о коронавирусе COVID-19 по заказу жителей России.

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