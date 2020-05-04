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4 мая • обновлено в 22:22
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Россия атаковала Украину фейками о COVID-19: агитаторов поймали

9.3т
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Специалисты Службы безопасности Украины разоблачили интернет-агитаторов, управляемых из страны-агрессора России, которые распространяли фейковые сообщенияов о пандемии коронавируса.

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Об этом сообщает пресс служба ведомства на странице в Facebook. Там подчеркнули, что преступники пытаются использовать любые информационные поводы для создания хаоса и паники.

Отмечается, что всего за период действия карантинных мероприятий киберспециалисты СБУ заблокировали более 2,1 тысячи интернет-сообществ с общей аудиторией более 900 тыс. пользователей, разоблачили 301 интернет-агитатора, которые распространяли различные фейки о COVID-19. Установлено, что 14 из них действовали по заданию российской стороны.

СБУ разоблачила сотни агитаторов, распространявших фейки о COVID-19

СБУ разоблачила сотни агитаторов, распространявших фейки о COVID-19

По данным СБУ, по указанию кураторов пророссийские агитаторы распространяли фейковые новости о праздновании Пасхи, майских праздниках, вынужденных карантинных ограничениях и других мероприятиях, связанных с соблюдением правил защиты от коронавирусной инфекции.

Относительно 14 агитаторов, которые работали по заданию российской стороны, начато уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти (ст. 109 и 110 Уголовного кодекса Украины).

"Информация о выявленных 287 агитаторах направлена в Национальную полицию. 118 человек уже привлечены к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка, в рамках статьи 173-1 КУпАП", – отметили в СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее киберспециалисты СБУ разоблачили и остановили работу киевского интернет-промоутера, который распространял фейковый контент о коронавирусе COVID-19 по заказу жителей России.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
российская пропаганда Коронавирус
Место
Украина
Теги
фейки Служба безопасности Украины
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Комментарии
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Виктор Виктор
Виктор Виктор
Где фамилии, фото задержанных? Очередная фейк-перемога)
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1
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Эль Кaцап
Эль Кaцап
Это ж каким надо быть бараном, чтобы работать на паРРашу? У этих росейских выpoдков денег нет своим ольгинцам платить - вон как их ряды поредели! ))) А то сюда бабки засылать? За три корочки хлеба горбатились эти идиоты! И за грязный росейский аусвайс - как символ предательства!
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Куреза Александр
Куреза Александр
А ЧАВО лишнехромосомные ОЛЬГИНЦЫ будут зарабатывать?! За правду про ОБНУЛЬОНЫША НЕПРИЧЕМЫШЕВИЧА ПУТЛЕРА на мацкавскам улусе земли моксель СРОК 5-ка ЛОМИТСЯ... путлер так сказал!
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