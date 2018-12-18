Российский олигарх Фукс тайно встречался с Порошенко: СМИ показали видео

Российский олигарх Павел Фукс проводил тайные встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

Как передает "Радио Свобода", свидетелями этого стали журналисты проекта "Схемы" в декабре 2017 года. Они засняли на видео, как в темное время суток Фукс на авто приезжал в администрацию главы государства.

О причинах визита олигарха неизвестно. По словам журналистов, в этом году им четвертый раз кряду отказали в предоставлении доступа к журналам посетителей президента.

Отмечается, что в ноябре текущего года с визитом к президенту был замечен кум глава РФ Владимира Путина Виктор Медведчук. При этом ранее журналисты зафиксировали, как в АП приезжали олигархи Игорь Коломойский и Ринат Ахметов.

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