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Российский олигарх Фукс тайно встречался с Порошенко: СМИ показали видео

4.6тЧитать материал на украинском

Российский олигарх Павел Фукс проводил тайные встречи с президентом Украины Петром Порошенко.

Как передает "Радио Свобода", свидетелями этого стали журналисты проекта "Схемы" в декабре 2017 года. Они засняли на видео, как в темное время суток Фукс на авто приезжал в администрацию главы государства.

О причинах визита олигарха неизвестно. По словам журналистов, в этом году им четвертый раз кряду отказали в предоставлении доступа к журналам посетителей президента.

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Российский олигарх Фукс тайно встречался с Порошенко: СМИ показали видео

Отмечается, что в ноябре текущего года с визитом к президенту был замечен кум глава РФ Владимира Путина Виктор Медведчук. При этом ранее журналисты зафиксировали, как в АП приезжали олигархи Игорь Коломойский и Ринат Ахметов.

Российский олигарх Фукс тайно встречался с Порошенко: СМИ показали видео
Российский олигарх Фукс тайно встречался с Порошенко: СМИ показали видео
Российский олигарх Фукс тайно встречался с Порошенко: СМИ показали видео
Российский олигарх Фукс тайно встречался с Порошенко: СМИ показали видео
Российский олигарх Фукс тайно встречался с Порошенко: СМИ показали видео
Российский олигарх Фукс тайно встречался с Порошенко: СМИ показали видео

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Персоны
Павел ФуксПетр Порошенко
Место
УкраинаКиев
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Порошенко получал указания от Путина ... другова объяснения нету )
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Пiсюк Олесь
Пiсюк Олесь
До пасквилей и каждодневной заказухи Обозревателя, а также натурального кидания говна в некого бизнесмена Фукса никто и не знал кто это такой, а тем более что он "российский олигарх"... Как базарная девка вцепился Обоз в некого, но на деле показал какое Обоз паскудное омерзительное быдло...
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Ха это Порошенко бабло с Украины выводит. Не зря транш Украине перевели
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