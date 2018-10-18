Я не буду говорить о хронологии тех событий, что произошли в Керчи; да и мне, правда, не хотелось бы об этом писать: смерть неповинных людей (в нашем случае это - дети) всегда остаётся трагедией. Однако тот цинизм российских силовиков, который привёл к убийству двух десятков студентов Политехнического колледжа, обязывает меня написать этот текст.

Перед тем как начать, следует сразу обозначить: сравнения с терактом в школе №1 в Беслане, которые так навязывают нам некоторые политологи, абсолютно неуместны. Необходимо отличать группу террористов, часть из которых была смертниками, захватившими школу, и студента-одиночку, которого умело подвели к совершению преступления.

Впрочем, нужно также понимать, что за любым терактом, который происходит на подконтрольной России территории, пускай и временно подконтрольной, всегда стоят интересы высшего руководства страны или ему подчинённых силовиков. Так было на Каширском шоссе, в Норд-осте, на Дубровке, в Беслане, во многих местах. Вот теперь и в Керчи.

Это преступление многоуровневое. Давайте начнём с самого низменного.

Новости Смерть прорывается из каждого уголка

Ещё год назад новообразованное силовое ведомство, отвечающее за защиту режима в случае народных потрясений, Росгвардия, обратилось к правительству РФ с инициативой – отказаться от антимонопольного подхода в вопросе охраны учебных заведений. Что это означает на практике? Образовательные учреждения отказываются от проведения конкурсов на предоставление охранных услуг. Было предложено, что контроль и защиту обязаны обеспечивать частные охранные предприятия. Но есть одно уточнение: они должны быть понятны руководству Росгвардии. То есть, ведомство захотело взять под себя рынок ЧОП.

Кто у нас сейчас командует Росгвардией? Виктор Золотов – бывший личный охранник покойного уже мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака – Ксении. Этот человек хорошо осведомлён в вопросах, связанных с обеспечением безопасности как физических, так и юридических лиц.

Другими словами, эта структура хочет монополизировать рынок и вывести дополнительные деньги из бюджета. Теракт в Керчи, возможно, поможет им это сделать.

Мои, скажем так, предположения подтверждаются вчерашним выступлением депутата Государственной Думы РФ от партии "Единая Россия" - Александра Хинштейна. Кто это? Бывший журналист ряда известных российских изданий, а ещё до недавнего времени он состоял советником у директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ (у всё того же Золотова).

Этот человек вчера в эфире одного из российских телеканалов выказал надежду, что после случая в Керчи российское правительство рассмотрит вышеуказанную инициативу.

Что произошло сегодня? Так называемый глава Крыма Сергей Аксёнов дал распоряжение: школы и детские сады в Керчи будут охранять росгвардейцы. Временное ли это явление или нет, никто не знает. Понятно, что дальше тенденция продлится. Может, перепадёт и вся крымская территория, а возможно, и больше.

А теперь давайте рассмотрим ещё два важных нюанса. Во-первых, кто первым прибыл в керченский Политехнический колледж? Представители Росгвардии. Во-вторых, важен также разговор по телефону директора учебного заведения, отснятый на камеру. Вот не поленитесь и посмотрите на искусственную реакцию этой женщины. Она (какое совпадение!) покинула колледж за 5-10 минут до совершения теракта. Такое бывает вообще? Ответьте на этот вопрос сами для себя.

Это – первая составляющая. Есть более масштабная, уже государственного характера.

Ещё раз повторяю: теракт в Керчи и инцидент в Беслане – речи несопоставимые. Однако здесь важно понять, зачем нужна была атака на бесланскую школу. Необходимо было решить несколько важных вопросов: взять политический контроль над Чечнёй, утихомирить Ингушетию и усилить силовиков, которые помогли бы поднять рейтинг самого Путина, что тогда находился на минимальной со времён Курска отметке.

Что мы видим сейчас? Полуискусственный конфликт между Чечнёй и Ингушетией, низкий рейтинг правящей партии – и это показали местные выборы в России, - явный кризис и недоверие среди силовиков. То есть, диагноз понятен. Как разрешить? Так же, как и обычно: провести акцию, которая потрясёт, а затем и консолидирует электорат.

Почему Крым? Потому что лично для Путина Крым – это единственная, пусть и краткосрочная, но победа. Это – градусник, показывающий – как он думает - общую температуру по палате.

Что сейчас происходит на территории полуострова? Падение экономики, ухудшение качества жизни обычных граждан, отсутствие воды, экологические проблемы, постоянные повреждения уже главной для Крыма артерии – Керченского моста. То есть, регион, а с ним и люди, становится депрессивным.

А здесь же вскоре выборы - в 2019 году. А если в Крыму будет такой же показатель, как сегодня во многих регионах? Что это будет означать; уж не поражение режима и лично президента РФ? Поэтому необходимо консолидировать крымчан, а через них и всю страну.

Вот почему был выбран понятный для всего мира (подчёркиваю это) сценарий: школьник-смертник, решивший отомстить своим учителям, сокурсникам, соученикам, берёт оружие, самодельную взрывчатку и совершает массовое убийство. Конец также будет всем ясен – самоубийство.

Это ровно то, что мы иногда наблюдаем в американских школах. Недаром ведь пропагандисты вспомнили инцидент в школе "Колумбайн", произошедший 20 апреля 1999 года, когда двое учеников ворвались в учебное заведение и ранили 36 человек, из которых 13 – смертельно.

Однако этим терактом Кремль дал воспользоваться и деморализованным после провала операций в США, Великобритании, в Турции (Константинополь) силовикам.

Уже секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заговорил о желании украинских спецслужб и так называемых радикалов дестабилизировать ситуацию в Крыму. Многие пропагандистские СМИ вбросили информацию о возможном участии в теракте украинской диверсионной группы. Некоторые медиа намекнули, что не обошлось без крымских татар.

Всё это будет разыгрываться, и уже разыгрывается представителями различных силовых ведомств РФ. Думаю, кстати, что нынешняя ситуация приведёт к ещё более пагубным последствиям, если мы говорим о жизни крымских татар. Тот образ, что в информационном пространстве был создан страной-агрессором в отношении коренного народа Украины, позволит местным властям и силовым ведомствам до предела закрутить гайки и провести дополнительные чистки в рядах неугодных на территории Крыма.

А параллельно с этим мы видим, как Государственная Дума принимает заявление "Об обострении ситуации в Украине". Абсолютно беззубое заявление, но всё же принимает. Всё это происходит в связи с решением Константинополя предоставить украинской церкви автокефалию. Думаю, что теракт в Керчи и это решение российских законодателей - неслучайны.

В общем, от теракта выиграли все. Точнее не так, практически все. Мы забыли о студенте, совершившем преступление, - о Владиславе Рослякове. Он – убийца. Определённо так. Но это убийца, которого (я так полагаю) подвели к совершению теракта – сначала система, а потом и силовики.

Очень лёгкая жертва: безотцовщина, мать-санитарка, следовательно, нищета – не бедность, а именно нищета (разницу можете узнать в произведениях Достоевского), - непринятие коллективом. Всё это, вероятно, позволило сотрудникам российских спецслужб взять его на крючок и в дальнейшем манипулировать им. Не будем гадать, что пообещали ему, что сказали, как помогли, были ли применены какие-то вещества, как это делается со смертниками-джихадистами, или не были. Всё это – явная российская провокация, причём кровавая.

Все эти рассказы, что парень сошёл с ума – чистый бред: сумасшедшие себя так не ведут. Это не он сошёл с ума. Это российские спецслужбы обезумели.