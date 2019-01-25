''Отец нашел ее в яме'': скандальные подробности страшной гибели студентки на Житомирщине

На Житомирщине произошла жуткая трагедия – в Рождественскую ночь в лесу насмерть замерзла 21-летняя студентка медицинского колледжа Ирина Дворецкая.

Родные уверены, что виноват водитель автобуса. Он высадил ее посреди леса одну. Причина – у девушки не оказалось денег, чтобы оплатить проезд. Отец сам отыскал дочь только на третьи сутки. Она провалилась в яму по пояс, мужчина так и нашел ее – мертвую, с широко открытыми от испуга глазами. Подробнее – в материале OBOZREVATEL.

Всю дорогу попрекал деньгами

Родная тетя погибшей Надежда Типчук рассказала OBOZREVATEL, что Ирина должна была ехать в Олевск к маме. Женщина находилась в больнице с двусторонним воспалением легких, осложнение после гриппа. И утром 8 января ее хотели отправить в Житомир в другую больницу, а дочь должна была ее сопровождать. На автобус она села в 3:55 утра.

Ирина Дворецкая Олевськ.zt.ua

"Мы нашли свидетеля, женщину, которая ехала в том автобусе. Как выяснили, Ирина садилась на остановке и сразу сказала водителю, что у нее только 5 гривен, а надо было 27 грн. И он все равно взял ее в салон. И всю дорогу клевал, что, мол, раз нет денег, нечего ездить. Водитель проехал 7 км от села, затормозил на остановке и сказал: "Выходи". Она вышла и осталась там одна", – отметила Надежда.

По мнению родных, Ирина сначала шла по дороге до ближайшего села, а потом свернула в лес.

"Видимо, она хотела сократить путь, и поэтому пошла через лес. А леса у нас в Житомирской области очень густые. Может, сбилась с пути и провалилась в бобровую яму. Она оказалась глубокая, сверху земля прихвачена льдом, а внизу там пустота. Ира по пояс провалилась и выбраться не смогла. Отец ее так и нашел, она была по пояс в яме, с открытыми испуганными глазами. Возможно, у нее был шок. Врачи сказали, что умерла она от переохлаждения", – с болью говорит тетя Ирины.

Родные написали заявление в полицию. По их мнению, водитель виноват в смерти девушки.

"Он мог бы сразу на остановке сказать, что не возьмет ее без денег. Но он разрешил ей сесть и вот так поступил! Сейчас они говорят, что Ира была выпившая. Была рождественская ночь, молодежь гуляла, но Ирина не была пьяной. Она рвалась к маме. В любом случае, он не имел права бросать ее ночью в мороз одну на безлюдной остановке", – подчеркнула Надежда Типчук.

Конфликта не было?

В полиции Житомирской области говорят, что информацию проверяют.

"Водитель автобуса утверждает, что он девушку не высаживал, она вышла сама на остановке. Что касается новой информации о том, что был конфликт и именно водитель высадил девушку, сейчас мы это проверяем", – сказала OBOZREVATEL спикер областной полиции Алла Ващенко.

Глава сельсовета села Рудня-Хочинская Анатолий Хомутовский также утверждает, что конфликта в автобусе не было.

"Там была местная жительница, она села на второй остановке в нашем селе, она ничего не слышала. Правда, сидела сзади. Судя по следам, Ирина сначала пошла назад, в село, а потом решила свернуть в лес. И заблудилась, провалилась в эту яму", – пояснил нам Хомутовский.

Компания-перевозчик "РИМ-Богдан" также поведала свою версию случившегося. Там говорят, что провели служебную проверку.

"Водитель Желинский выполнял рейс "Житомир – Копище". В селе Рудня-Хочинская в автобус зашла девушка лет 20. По словам водителя, она выглядела как будто выпившая, но водитель не утверждает. После отправления контролер спросила: "Куда вам ехать?", девушка ответила: "До Олевска", – сообщают в компании.

По их словам, контролер назвала цену 24 гривни. Через полкилометра водитель поинтересовался: "Что с проездом?", и девушка стала искать деньги и кому-то звонить. Когда автобус доехал до остановки, там стоял легковой автомобиль с пассажирами. Один из них зашел в автобус, а второй попросил открыть багажник, чтобы положить вещи.

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"Водитель отправился открывать багажник, а когда вернулся, девушки в салоне не было. Девушка вышла из автобуса самостоятельно. Никаких предложений от девушки оставить в залог оплаты телефон не было", – уверяют у автоперевозчика.

Также там уточнили, что ранее этот водитель попадал в аварию: он насмерть сбил велосипедистку. Правда, по сообщению администрации автоперевозчика, девушка неожиданно выехала на встречную полосу. "Следствие не нашло в действиях водителя признаков преступления", – сообщает РИМ-Богдан.

Что грозит водителю?

Адвокат Ростислав Кравец в беседе с OBOZREVATEL подчеркнул: если вина водителя все же будет доказана правоохранителями, то ему может грозить до 5 лет тюрьмы.

"Это называется оставление человека в опасности. По этой статье предусмотрено наказание до 5 лет", – заявил адвокат.

Также Кравец советует – если кто-то окажется в подобной ситуации, ни в коем случае не покидайте автобус.

"Если кто-то не платит, то водитель должен вызвать полицию. Те составят протокол и передадут дело в суд. И уже суд будет взымать оплату за проезд", – подытожил адвокат.

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