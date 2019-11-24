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24 ноября • обновлено в 20:34
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Донбассу готовиться? Стало известно о новом коварстве Путина для Украины

2.3т
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Выход РФ из протокола Женевской конвенции, который узаконил президент Владимир Путин, расширяет ей индульгенцию на нарушение прав человека в зоне боевых действий, в том числе на Донбассе.

Об этом "Апострофу" заявила директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова. Напомним, РФ вышла особого протокола 4-й Женевской конвенции о защите гражданского населения во время международных конфликтов.

По мнению Ястребовой, Россия таким образом пытается уйти от ответственности, а также подтверждает то, что страна нарушала конвенцию на территории Украины.

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"Путин воспользовался лазейкой в международном законодательстве и сделал фактически невозможным привлечение себя к ответственности. Конвенция была ратифицирована еще в 1977 году и в РФ до сих пор не поднимался вопрос о выходе из этого протокола.

Аннуляция такого международного акта свидетельствует о том, что в Российской Федерации и дальше нивелируются права человека", – подчеркнула Ястребова.

"Сейчас РФ получила свободу от легитимного осуждения, поэтому это может стать основой для еще более циничных преступлений на территории Украины", – предупреждает эксперт.

Иллюстрация. Владимир Путин и Украина

Иллюстрация. Владимир Путин и Украина

Напомним, Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о выходе страны из международного договора о правах мирного населения во время войн в октябре.

Как писал OBOZREVATEL, недавно президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна не продавала оружие в Украину. При этом признался, что сербские минометы могли оказаться на Донбассе путем реэкспорта.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Владимир Путин
Место
Украина
Теги
политика Новости Донбасса
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Pacaj Mychajlo
Pacaj Mychajlo
Россия-это вор унитазов и трусов,убийца и оккупант
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
пуйло такое ху...ло...дамбасяне в курсах!
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