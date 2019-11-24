Донбассу готовиться? Стало известно о новом коварстве Путина для Украины

Выход РФ из протокола Женевской конвенции, который узаконил президент Владимир Путин, расширяет ей индульгенцию на нарушение прав человека в зоне боевых действий, в том числе на Донбассе.

Об этом "Апострофу" заявила директор Восточной правозащитной группы Вера Ястребова. Напомним, РФ вышла особого протокола 4-й Женевской конвенции о защите гражданского населения во время международных конфликтов.

По мнению Ястребовой, Россия таким образом пытается уйти от ответственности, а также подтверждает то, что страна нарушала конвенцию на территории Украины.

"Путин воспользовался лазейкой в международном законодательстве и сделал фактически невозможным привлечение себя к ответственности. Конвенция была ратифицирована еще в 1977 году и в РФ до сих пор не поднимался вопрос о выходе из этого протокола.

Аннуляция такого международного акта свидетельствует о том, что в Российской Федерации и дальше нивелируются права человека", – подчеркнула Ястребова.

"Сейчас РФ получила свободу от легитимного осуждения, поэтому это может стать основой для еще более циничных преступлений на территории Украины", – предупреждает эксперт.

Иллюстрация. Владимир Путин и Украина

Напомним, Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму законопроект о выходе страны из международного договора о правах мирного населения во время войн в октябре.

Как писал OBOZREVATEL, недавно президент Сербии Александар Вучич заявил, что его страна не продавала оружие в Украину. При этом признался, что сербские минометы могли оказаться на Донбассе путем реэкспорта.

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