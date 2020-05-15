Правоохранители 15 мая задержали ректора и проректора одного из харьковских университетов, которые вымогали взятку от частного предпринимателя.

Они требовали 300 тысяч гривен за согласие на аренду помещений университета, сообщается на сайте Национальной полиции Украины.

Ректора харьковского вуза поймали на взятке в 300 тысяч грн npu.gov.ua

Указанные средства чиновники просили перечислить на счет подконтрольного им благотворительного фонда.

В помещении университета 15 мая проведены обыски, во время которых было установлено, что квитанцию о переводе средств от частного предпринимателя получил лично ректор.

Подозреваемым инкриминируется совершение преступлений по части 3 статьи 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды служебным лицом) УК.

Им грозит от 5 до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ректор одного из вузов Донецкой области попался на взяточничестве. Правоохранители выяснили, что за год он получил три автомобиля BMW стоимостью более 2,8 миллиона гривен.

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