"Регион чистоты": в Крыму оккупанты превратили село в свалку

Оккупанты заполонили село Грушевка в аннексированном Крыму огромным количеством мусора.

"Судак. Грушевка. "Крым – регион экологической безопасности и чистоты", – прокомментировала RoksolanaToday&Крым в Twitter, опубликовав соответствующие снимки.

Судя по фото, отходы явно никто не убирают. Более того, пакеты и прочий мусор разносится ветром вдоль дорог.

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Судак

Грушевка

"Крым – регион экологической безопасности и чистоты" pic.twitter.com/G1X9dAImMp — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 25 травня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты ведут добычу грунта на пляже на Немецкой балке, что может привести к экологической катастрофе.