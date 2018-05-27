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"Регион чистоты": в Крыму оккупанты превратили село в свалку

4.4тЧитать новость на украинском

Оккупанты заполонили село Грушевка в аннексированном Крыму огромным количеством мусора.

"Судак. Грушевка. "Крым – регион экологической безопасности и чистоты", – прокомментировала RoksolanaToday&Крым в Twitter, опубликовав соответствующие снимки.

Судя по фото, отходы явно никто не убирают. Более того, пакеты и прочий мусор разносится ветром вдоль дорог.

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Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты ведут добычу грунта на пляже на Немецкой балке, что может привести к экологической катастрофе.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объект
Экология
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