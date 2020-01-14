Редкий экземпляр: в МВД показали оружие, из которого убили Окуеву

В МВД показали оружие, из которого застрелили Амину Окуеву в 2017 году.

Снимок в Facebook опубликовал глава коммуникаций Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

"Эксперты Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД установили: брошенное стрелком в 600 метрах от места преступления оружие, из которого 30 октября 2017 застрелили Амину Окуеву и ранили ее мужа Адама Осмаева, – чешский армейский автомат в калибре 7,62*39 мм производства Česká Zbrojovka", – говорится в сообщении.

Шевченко пояснил, что оружие похоже на российский автомат Калашникова, но отличается от него. Кроме того данный автомат редкий как для Украины и в целом постсоветском пространстве. Такой автомат Sa vz. 58 производился Чехословакией с 1958 по 1984 года. В 2000-х годах его полностью сняли с вооружения, а сейчас их много в Чехии, Словакии, на Кубе, в странах Африки.

Автомат Facebook Артем Шевченко

Полицейский отметил, что оружие передали стрелку специально для убийства, и для него использовали бронебойные патроны для более смертельного поражения.

"ДНК профиль с него (оружия – Ред.) был выделен сразу. Но из оперативных соображений следствия полиции Киевской области этот факт следовало держать в тайне. Теперь следователям и оперативникам Нацполиции после двух с половиной лет работы удалось добиться результата", – подчеркнул Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

12 января задержали группу киллеров, которых подозревают в убийстве Амины Окуевой в 2017 году.

Задержанный организатор убийства Амины Окуевой входил в состав преступной группировки из семи человек.

По данным журналистов, одним из киллеров, которых задержали, является фигурант дел о двух других убийствах – Игорь Редькин.

Задержанный подозреваемый в убийстве Амины Окуевой может быть причастен к совершению и других преступлений.

Муж Амины Окуевой, который был вместе с ней в автомобиле в день, когда на них покушались, отреагировал на задержание подозреваемого в убийстве жены.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!