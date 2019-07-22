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Ребенок погибает на месте: украинцев предупредили о смертельной угрозе в авто

2.3т Читать материал на украинском

В Украине произошла череда ДТП, жертвами которых стали дети. В полиции говорят, что некоторые из трагедий можно было избежать, если бы родители перевозили малышей в специальных автокреслах.

Так, 21 июля в Полтавской области произошла жуткая авария: 30-летний водитель Ford, не справился с управлением и слетел с дороги в кювет. Погибла 5-летняя девочка. Как сообщил OBOZREVATEL начальник пресс-службы ГУНП Полтавщины Юрий Сулаев, малышка хоть и находилась в автокресле, но не была пристегнута.

Ранее в Долинском районе Ивано-Франковской области в ДТП погибли двое мальчиков 3 и 5 лет (их мать позже скончалась в больнице). В полиции акцентировали внимание на том, что в автомобиле отсутствовали детские автокресла.

В ДТП на Долинщине погибли братья Кирилл и Артем

В ДТП на Долинщине погибли братья Кирилл и Артем

Соцсети

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По данным Всемирной организации здравоохранения, использование автомобильных кресел снижает смертность детей в ДТП на 54%, а риск получения травм – на 70%.

Также спикер полиции Полтавщины отметил, что в случае опрокидывания автомобиля ребенок (и взрослый) хоть и рискует получить телесные повреждения останется жив, если был пристегнут.

"Однозначно детские кресла необходимы. Но нужно понимать, что устанавливаются они не для "галочки", а чтобы уберечь своих близких", – добавил Юрий Сулаев.

ДТП в Долинском районе, в котором погибли Кирилл, Артем и их мама (женщина скончалась в больнице)

ДТП в Долинском районе, в котором погибли Кирилл, Артем и их мама (женщина скончалась в больнице)

ГУНП в Ивано-Франковской области

В ближайшее время в Украине собираются штрафовать за нарушение правил перевозки детей. Сумма штрафа составит 510 грн. В случае повторного нарушение на протяжении года – 850 грн. Также в 10 раз предлагается увеличить штраф за непристегнутый ремень безопасности (сегодня нарушители оплачивают 51 грн).

Ребенок в автокресле (иллюстрация)

Ребенок в автокресле (иллюстрация)

meta.ua

Как показал опрос, проведенный журналистами OBOZREVATEL, большинство водители все же игнорируют использование детских автокресел. Одна из причин – цена. На сегодня стоимость автокресла составляет от 1,5 до 12 тыс. грн.

Впрочем, как показали приведенные выше примеры, игнорирование норм безопасности может привести к трагедии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Николаевской в ДТП погибла семья с детьми. Их легковой автомобиль лоб в лоб столкнулся с автобусом.

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Автор
Александр Китраль Александр Китраль
Темы
Эксклюзив Криминал Война на дорогах
Место
Украина
Теги
ДТП авто криминал Национальная полиция Украины
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