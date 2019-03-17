Разыскивал Интерпол: в Украине поймали опасного убийцу из России

В Украине задержали опасного преступника из России, которого разыскивал Интерпол.

По данным пресс-службы Национальной полиции, 33-летний мужчина обвиняется в РФ в совершении убийства и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов.

"В ходе проведения профилактической операции "Розыск" полицейские Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области совместно с работниками батальона полиции особого назначения и сектора криминальной полиции Лозовского отдела полиции установили местонахождение 33-летнего злоумышленника и задержали его", – сказано в сообщении.

Уточняется, что россиянин с 20 февраля находился в базе розыска по линии Интерпола и Европола. Также известно, что он входил в состав преступной группы.

"В 2008 году на почве межнациональной розни он убил 5 человек в станице Первомайской Грозненского района Чеченской Республики. За совершение указанных преступлений злоумышленнику грозило пожизненное заключение. Россиянин задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. В отношении него применен временный арест сроком на 40 суток", – уточнили в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Интерпол объявил в розыск родного брата бывшего главы Госагентства по инвестициям и управлению национальными проектами Украины.

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