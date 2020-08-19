Разведка заявила о российском происхождении "группы Вагнера" в Беларуси. Иллюстрация.

Служба внешней разведки Украины заявила, что специальная информационная операция под названием "группа Вагнера в Беларуси" имеет российское происхождение.

Соответствующая информация появилась на сайте ведомства. Также там были опубликованы главные задачи операции.

По данным службы, среди них:

Дестабилизация ситуации в Беларуси накануне и во время президентских выборов.

Обвинение в причастности украинских спецслужб к организации и проведению операции на территории Беларуси и, как результат, вовлечение Украины в международный скандал, подрыв ее международного авторитета.

Дискредитация руководства государства Украина с целью снижения рейтинга власти накануне местных выборов.

Служба обратила внимание на правильное обращение с контентом, который созданный российскими спецслужбами и имеет антиукраинский характер, наносит ущерб национальной безопасности государства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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