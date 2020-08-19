Разведка заявила о российском происхождении "группы Вагнера" в Беларуси. Иллюстрация.
Служба внешней разведки Украины заявила, что специальная информационная операция под названием "группа Вагнера в Беларуси" имеет российское происхождение.
Соответствующая информация появилась на сайте ведомства. Также там были опубликованы главные задачи операции.
По данным службы, среди них:
Дестабилизация ситуации в Беларуси накануне и во время президентских выборов.
Обвинение в причастности украинских спецслужб к организации и проведению операции на территории Беларуси и, как результат, вовлечение Украины в международный скандал, подрыв ее международного авторитета.
Дискредитация руководства государства Украина с целью снижения рейтинга власти накануне местных выборов.
Служба обратила внимание на правильное обращение с контентом, который созданный российскими спецслужбами и имеет антиукраинский характер, наносит ущерб национальной безопасности государства.
Как сообщал OBOZREVATEL:
первым о том, что к срыву операции СБУ с "вагнеровцами" в Беларуси может быть причастен глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, заявил агент НАБУ, ветеран АТО Евгений Шевченко.
Журналист Юрий Бутусов заявил, что спецоперацию СБУ с задержанием "вагнеровцов" в Беларуси Ермак якобы сорвал, чтобы не портить отношения с Россией.
Сам Ермак открестился от обвинений в госизмене с "вагнеровской" спецоперацией и сливе информации России.
В Службе безопасности Украины заявили, что не будут комментировать слухи о так называемой "вагнеровской" спецоперации контрразведчиками, данные о которой в последнее время распространяются в информационном пространстве страны.
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