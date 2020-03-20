Разведка засекла массовое дезертирство террористов на Донбассе

Российские террористы на Донбассе стали массово оставлять свои позиции, в связи с чем в рядах оккупантов наблюдается жесткая нехватка кадров.

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, об этих фактах стало известно Главному управлению разведки.

"В соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ продолжалась ротация командного состава кадровых российских офицеров. В ходе приема-передачи должностей вновь назначенными командирами подразделений выявлены многочисленные факты незаконного отсутствия российских наемников, которые в течение этого года самовольно оставили место службы, а по данным учета якобы находятся в командировках, на лечении и отпусках", – говорится в сводке.

Террористы на Донбассе "Хвиля"

В связи с нарастающим некомплектом личного состава командование российских оккупационных войск пытается срочно устранить выявленные проблемы. В первую очередь – в подразделениях, выполняющих задачи на линии соприкосновения.

В частности, оккупационные администрации активизировали агитационную и рекрутерскую работу в тыловых районах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях по призыву на военную службу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее разведка сообщила, что в рядах террористов "Л/ДНР" участились случаи массового дезертирства из-за отсутствия ротации, которую российские кураторы пытаются оправдать мерами по борьбе с коронавирусом.

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