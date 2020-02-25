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25 февраля • обновлено в 16:22
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Разведка ВСУ засекла массовые вылазки российских ДРГ на Донбассе

2.1т
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Российские оккупанты на Донбассе резко сменили тактику. Они начали массовые попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп на позиции Объединенных сил.

По информации Главного управления разведки, командование российско-оккупационных войск таким способом решило получать разведданные об украинских защитниках. Как сообщается на сайте Минобороны Украины, особую активность вражеские ДРГ проявляют в ночное время.

ДРГ россиян на Донбассе

ДРГ россиян на Донбассе

LIGA.net

"Противником нарабатывается практика обеспечения действий каждой разведывательно-диверсионной группы огневой поддержкой взаимодействующего с ней артиллерийского или минометного подразделения. Таким образом оккупанты пытаются повысить уровень согласованности действий разведывательных и артиллерийских подразделений по выявлению целей для немедленного нанесения точных артиллерийских ударов по объектам Объединенных сил", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • ночью 22 февраля диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований РФ попыталась прорваться через линию соприкосновения на Донбассе.

  • Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на украинские позиции вблизи населенного пункта Новотошковское.

  • Объединенные силы отбили атаку и ликвидировали одного террориста. Враг оставил его тело на поле боя.

  • Позже офицер ВСУ Анатолий Штефан опубликовал в сети фото убитого оккупанта. Им оказался 19-летний Андрей Лазарев из поселка Чернухино на Донбассе.

  • Позже воины ВСУ рассказали подробности ликвидации члена вражеской ДРГ в ночь на 22 февраля, а также показали улики, доказывающие, что террористы "ДНР" работают на российских оккупантов.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
Главное управление разведки Министерство обороны Украины
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
В общем, лёгкой карательной прогулки у ВСУ не получилось...
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