Разведка ВСУ засекла массовые вылазки российских ДРГ на Донбассе

Российские оккупанты на Донбассе резко сменили тактику. Они начали массовые попытки проникновения диверсионно-разведывательных групп на позиции Объединенных сил.

По информации Главного управления разведки, командование российско-оккупационных войск таким способом решило получать разведданные об украинских защитниках. Как сообщается на сайте Минобороны Украины, особую активность вражеские ДРГ проявляют в ночное время.

ДРГ россиян на Донбассе LIGA.net

"Противником нарабатывается практика обеспечения действий каждой разведывательно-диверсионной группы огневой поддержкой взаимодействующего с ней артиллерийского или минометного подразделения. Таким образом оккупанты пытаются повысить уровень согласованности действий разведывательных и артиллерийских подразделений по выявлению целей для немедленного нанесения точных артиллерийских ударов по объектам Объединенных сил", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ночью 22 февраля диверсионно-разведывательная группа вооруженных формирований РФ попыталась прорваться через линию соприкосновения на Донбассе.

Противник под прикрытием огня из стрелкового оружия пытался выйти на украинские позиции вблизи населенного пункта Новотошковское.

Объединенные силы отбили атаку и ликвидировали одного террориста. Враг оставил его тело на поле боя.

Позже офицер ВСУ Анатолий Штефан опубликовал в сети фото убитого оккупанта. Им оказался 19-летний Андрей Лазарев из поселка Чернухино на Донбассе.

Позже воины ВСУ рассказали подробности ликвидации члена вражеской ДРГ в ночь на 22 февраля, а также показали улики, доказывающие, что террористы "ДНР" работают на российских оккупантов.

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