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3 ноября • обновлено в 18:14
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Разведения войск на Донбассе перешло на новый уровень: штаб ООС раскрыл детали

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В поселке Золотое (Луганская область) начался второй этап разведения войск – демонтаж фортификаций и разминирование.

Разминирование продлится до 9 ноября, а демонтаж фортификационных сооружений – до 25 ноября, передает "5 канал".

"В Золотом продолжается техническое обследование, разминирование дорог и обочин, очистка местности – загрязненной взрывоопасными предметами, и синхронный и зеркальный демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения", – сообщили в штабе ООС.

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Выполнение пунктов с двух сторон должны зафиксировать и подтвердить в СММ ОБСЕ, опубликовав отчет о проделанной работе.

разведение войск на Донбассе

разведение войск на Донбассе

Цензор.нет

Как сообщал OBOZREVATEL, после разведения войск возле Станицы Луганской и Золотого аналогичная процедура должна произойти в районе населенного пункта Петровское. Однако после обстрела со стороны террористов "ДНР" украинская сторона выступила с жестким заявлением.

При этом в штабе ООС заявили, что угроз для местного населения после начала разведения войск в поселке Золотое не существует и украинская армия готова адекватно реагировать на любые нарушения.

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Темы
Операция Объединенных сил на Донбассе Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина Луганск
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