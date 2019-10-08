Разведение войск на Донбассе: в Минобороны назвали причину срыва

Начать разведение войск в Золотом Луганской области помешали непрекращающиеся обстрелы. Подготовка же к отводу сил технически идет успешно.

Об этом после визита в Золотое на своей странице в Facebook написал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"С технической точки зрения подготовка к разведению в этом направлении идет достаточно успешно, но начать его не позволяют обстрелы. Подчеркну, что разведение сил и средств можно начать только после семи дней соблюдения режима тишины на участке, где оно предусмотрено", – уточнил глава Минобороны.

По его словам, в городе создадут координационный центр, который будет консолидировать представителей местной администрации, ВСУ и Нацполиции.

Отведение войск в Золотом не состоялось из-за обстрелов Facebook Андрей Загороднюк

Также Загороднюк сообщил, что в Станице Луганской, где уже прошло отведение сил, ситуация оценивается как спокойная.

"В случае провокации или обострения обстановки – готовы действовать адекватно", – заявил министр обороны.

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