Разведение войск на Донбассе: в Минобороны назвали причину срыва

Начать разведение войск в Золотом Луганской области помешали непрекращающиеся обстрелы. Подготовка же к отводу сил технически идет успешно.
Об этом после визита в Золотое на своей странице в Facebook написал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
"С технической точки зрения подготовка к разведению в этом направлении идет достаточно успешно, но начать его не позволяют обстрелы. Подчеркну, что разведение сил и средств можно начать только после семи дней соблюдения режима тишины на участке, где оно предусмотрено", – уточнил глава Минобороны.
По его словам, в городе создадут координационный центр, который будет консолидировать представителей местной администрации, ВСУ и Нацполиции.
Отведение войск в Золотом не состоялось из-за обстрелов
Facebook Андрей Загороднюк
Также Загороднюк сообщил, что в Станице Луганской, где уже прошло отведение сил, ситуация оценивается как спокойная.
"В случае провокации или обострения обстановки – готовы действовать адекватно", – заявил министр обороны.
Google-карты
Как писал OBOZREVATEL:
о достижении договоренностей по разведению войск в Петровском и Золотом первым сообщил президент Владимир Зеленский на брифинге.
Отвод войск состоится в рамках реализации плана мирного урегулирования, известного как "формула Штайнмайера". После разведения сил ожидается проведение выборов в ОРДЛО.
Ранее разведение войск, а также демонтаж укрепленных позиций произошли в Станице Луганской.
В Минобороны назвали условие разведения войск – соблюдение режима прекращения огня на участке разведения в течение семи дней.
Жители Донбасса в панике и не поддерживают отвод украинских войск, который согласовали на переговорах в Минске.
7 октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что отвод сил в районе Петровского и Золотого на Донбассе отложен, поскольку были нарушения перемирия.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!