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9 октября • обновлено в 05:23
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Разведение войск на Донбассе: в Минобороны назвали причину срыва

1.9т Читать материал на украинском

Начать разведение войск в Золотом Луганской области помешали непрекращающиеся обстрелы. Подготовка же к отводу сил технически идет успешно.

Об этом после визита в Золотое на своей странице в Facebook написал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"С технической точки зрения подготовка к разведению в этом направлении идет достаточно успешно, но начать его не позволяют обстрелы. Подчеркну, что разведение сил и средств можно начать только после семи дней соблюдения режима тишины на участке, где оно предусмотрено", – уточнил глава Минобороны.

По его словам, в городе создадут координационный центр, который будет консолидировать представителей местной администрации, ВСУ и Нацполиции.

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Отведение войск в Золотом не состоялось из-за обстрелов

Отведение войск в Золотом не состоялось из-за обстрелов

Facebook Андрей Загороднюк

Также Загороднюк сообщил, что в Станице Луганской, где уже прошло отведение сил, ситуация оценивается как спокойная.

"В случае провокации или обострения обстановки – готовы действовать адекватно", – заявил министр обороны.

Разведение войск на Донбассе: в Минобороны назвали причину срыва

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Персона
Андрей Загороднюк
Место
Украина
Тег
Формула Штайнмайера
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Комментарии
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Надеются за неделю договориться с радикалами ? Но тут толькуо ампутация поможет, лечению это не поддаётся !
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1
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Исаев Денис
Исаев Денис
Здесь же писали что вместо отвода войск Азов занял село Золотое и Белецкий заявил что никуда оттуда не уйдут, а эта трусливая мразь вместо того что бы поставить на место нациков, рассказывает про какие то мифические обстрелы.
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филипп филипыч
филипп филипыч
кто стреляет? активисты скажут что ополченцы. кто против формулы штайнмаера? активисты. получается ополченцы действуют в интересах активистов? я один не вижу логику?))
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3
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
филипп филипыч, тут у радикалов своя логика: на волне патриотизма попробовать получить кусок властного пирога, неужели ты веришь, что они и впрям будут воевать ? Шесть лет прятались, а тут вдруг смелость проснулась ? Ну бред ...
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