Под обстрелом Золотое: "Л/ДНР" атаковали участок разведения войск на Донбассе

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в среду, 9 октября, террористы "Л/ДНР" 17 раз нарушили режим прекращения огня.

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов с украинской стороны не было. Об этом на странице в Facebook проинформировала пресс-служба ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, в нарушение минских соглашений противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм.

Иллюстрация. Война на Донбассе 112 Украина

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов:

неподалеку Песков по направлению Веселого – из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;

дважды вблизи Лебединского по направлению Саханки – со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Пищевика по направлению Верхнешироковского – с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

неподалеку Николаевки, Новотроицкого и вблизи Новогнатовки – из стрелкового оружия;

вблизи Красногоровки по направлению Старомихайловки – из ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку Павлополя по направлению Украинского – из стрелкового оружия.

Карта ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов:

вблизи Новолуганского по направлению Доломитного – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;

дважды в районе Золотого – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Золотого по направлению Первомайска – обстрелял участок разведения сил и средств из миномета калибра 82 мм;

вблизи Майорска по направлению "Шахта 6-7" – с ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

дважды неподалеку Крымского – со станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Авдеевки по направлению Яковлевки – с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

Как писал OBOZREVATEL:

Во вторник, 8 октября, террористы "Л/ДНР" 4 раза открыли огонь по позициям Украины. Подразделения Объединенных сил не допустили потерь.

Днем ранее, 7 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 27 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь у ВСУ не было.

В этот же день террористы обстреляли ряд населенных пунктов, среди которых и поселок Золотое-4, от которого должны быть отведены войска.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!