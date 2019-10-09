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10 октября • обновлено в 05:05
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Под обстрелом Золотое: "Л/ДНР" атаковали участок разведения войск на Донбассе

10.5т Читать материал на украинском

В зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе в среду, 9 октября, террористы "Л/ДНР" 17 раз нарушили режим прекращения огня.

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов с украинской стороны не было. Об этом на странице в Facebook проинформировала пресс-служба ООС.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

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Кроме того, в нарушение минских соглашений противник специально обстрелял участок разведения сил и средств в районе населенного пункта Золотое из миномета калибра 82 мм.

Иллюстрация. Война на Донбассе

Иллюстрация. Война на Донбассе

112 Украина

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 9 обстрелов:

  • неподалеку Песков по направлению Веселого – из миномета калибра 82 мм, а также из стрелкового оружия;

  • дважды вблизи Лебединского по направлению Саханки – со станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • вблизи Пищевика по направлению Верхнешироковского – с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия;

  • неподалеку Николаевки, Новотроицкого и вблизи Новогнатовки – из стрелкового оружия;

  • вблизи Красногоровки по направлению Старомихайловки – из ручных противотанковых гранатометов;

  • неподалеку Павлополя по направлению Украинского – из стрелкового оружия.

Карта ООС

Карта ООС

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 8 обстрелов:

  • вблизи Новолуганского по направлению Доломитного – из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм;

  • дважды в районе Золотого – из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • неподалеку Золотого по направлению Первомайска – обстрелял участок разведения сил и средств из миномета калибра 82 мм;

  • вблизи Майорска по направлению "Шахта 6-7" – с ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

  • дважды неподалеку Крымского – со станкового противотанкового гранатомета;

  • вблизи Авдеевки по направлению Яковлевки – с автоматического гранатомета и стрелкового оружия.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР ООС Вооруженные силы Украины
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Мыкола Пыпыско
Мыкола Пыпыско
Как про Фукса, так строчат через день. Как про банддероскую мраззату, что под фашиистскими прапорами захватывают донбасские села, так Мойша Обосовский прячется под шконкой, мраззота трусливая...
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7
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Карпов Стас
Карпов Стас
Подождем пару-тройку месяцев, пока в Европе не переварят отсутствие у Киева желание закончить войну. Дальше будет интереснее. Штайнмайер уже публично уличил Порошенко во лжи, ждем санкции в отношении Украины.
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6
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Мыкола Пыпыско
Мыкола Пыпыско
Как так "отаковали", что потерь нет и опять нет ни одного доказательства, ни видео, ни свидетельств? И почему Обоз не пишет про занятые нациками села, которые должны были быть освобождены перед началом разведения? ПОчему Обоз не пишет про конфликты и стычки между армией и нациками? НО, главное, что теперь весь мир знает, что именно нацики и хаххлота срывает мир. Все поняли, что все годы именно хахххлота убивает и бомбит мирное население. Для этого просто надо смотреть и читать укро СМИ.
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9
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