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14 октября • обновлено в 14:17
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Разведение откладывается: террористы устроили новую "подлянку" на Донбассе

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В воскресенье, 13 октября, оккупанты обстреляли из гранатометов участок разведения сил возле населенного пункта Золотое на Донбассе, снова сорвав договоренность.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

Так, отмечается, что террористы стреляли вблизи населенных пунктов Новолуганское, Пески, Павлополь с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм (7 мин) и минометов калибра 82 мм (22 мины).

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Террористы обстреляли Золотое на Донбассе

Террористы обстреляли Золотое на Донбассе

uatv.ua

"Также незаконные вооруженные формирования, ранее имитируя готовность провести разведение сил и средств, осуществили обстрел из гранатометов различных систем на участке разведения №2 (Золотое 4). Оккупанты в очередной демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательства", – заявили в ОС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 октября террористы "Л/ДНР" специально обстреляли Золотое, нарушив условие о семидневном перемирии для разведения сил.

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Темы
Война на Донбассе Минские договоренности
Место
Украина
Тег
Донбасс
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Донбасс - это Россия!
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Хватит врать!
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Турчинов козалуп
Турчинов козалуп
Не верь ОБСЕ,а верь украинскому ТВ.Истина в последней инстанции
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