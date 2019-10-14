Разведение откладывается: террористы устроили новую "подлянку" на Донбассе

В воскресенье, 13 октября, оккупанты обстреляли из гранатометов участок разведения сил возле населенного пункта Золотое на Донбассе, снова сорвав договоренность.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил в Facebook.

Так, отмечается, что террористы стреляли вблизи населенных пунктов Новолуганское, Пески, Павлополь с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм (7 мин) и минометов калибра 82 мм (22 мины).

Террористы обстреляли Золотое на Донбассе uatv.ua

"Также незаконные вооруженные формирования, ранее имитируя готовность провести разведение сил и средств, осуществили обстрел из гранатометов различных систем на участке разведения №2 (Золотое 4). Оккупанты в очередной демонстрируют свое нежелание соблюдать Минские договоренности и взятые на себя обязательства", – заявили в ОС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 октября террористы "Л/ДНР" специально обстреляли Золотое, нарушив условие о семидневном перемирии для разведения сил.

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