"Разочаровалась в "Новороссии": в Украину сбежала еще одна террористка "ДНР"

В Украину сбежала еще одна террористка "ДНР", которая сдала спецслужбам нашей страны личные данные всех боевиков 1 танковой роты "территориальной обороны ДНР".

Ею оказалась 28-летняя Маргарита Варужановна Пономаренко (Торосян) из Донецка. Женщина была любовницей российского оккупанта, пишет блогер Фашик Донецкий на своем сайте.

"Любовью Маргариты был позывной "Картина", или Тарбаев Александр Николаевич, дата рождения 8 апреля 1976 года, командир 1-й танковой роты 11 ОМСБ так называемой "территориальной обороны ДНР". Чувак пленил Маргариту блатным базаром, ибо отсидел в тюрьме, а также татуировками, которые сделал там же", — рассказал он.

Танкисты "ДНР" "Інформатор"

По словам Фашика Донецкого, в определенный момент террористка решила воспользоваться программой СБУ "Тебя ждут дома". Сбежав на мирную территорию, она прихватила с собой флешку с личными данными всех бойцов 1 танковой роты так называемой "территориальной обороны ДНР". Кроме того, она переслала СБУ еще 16 Гб данных об оккупантах.

"У Маргариты все будет хорошо, ибо данные оказались ну очень интересными, и скоро мы опубликуем личный состав танкистов "ДНР". Спасибо, Маргарита. Твои бывшие сослуживцы будут в истерике очень скоро", — пишет блогер.

Беглая террористка призналась, что решила перейти на сторону Украины, поскольку разочаровалась в идеях "Новороссии" и поняла, как ее "кинули".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее на сторону Украины перешла танкистка "ДНР" Светлана Дрюк с позывным "Ветерок". Она начала сотрудничать с украинской контрразведкой и раскрыла сценарий, который может применить Россия в случае масштабного наступления на Украину.

В "Народной милиции ДНР" опубликовали официальный комментарий касательно перехода Дрюк на сторону Украины и нарвались на насмешки в сети. Террористы заверили, что женщину похитили и завербовали, угрожая ее детям.

Экс-главарь "ДНР" Александр Бородай заявил, что командир танкового экипажа Дрюк перешла на сторону ВСУ благодаря так называемой "медовой ловушке". По его словам, речь идет об операции, выстроенной на любовной связи с украинским бойцом.

Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Юрий Радковец считает, что перед тем как называть Дрюк легендарной, нужно провести тщательную проверку данных, вплоть до слухов о ней в рядах террористов.

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