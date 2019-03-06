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"Разочаровалась в "Новороссии": в Украину сбежала еще одна террористка "ДНР"

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В Украину сбежала еще одна террористка "ДНР", которая сдала спецслужбам нашей страны личные данные всех боевиков 1 танковой роты "территориальной обороны ДНР".

Ею оказалась 28-летняя Маргарита Варужановна Пономаренко (Торосян) из Донецка. Женщина была любовницей российского оккупанта, пишет блогер Фашик Донецкий на своем сайте.

"Любовью Маргариты был позывной "Картина", или Тарбаев Александр Николаевич, дата рождения 8 апреля 1976 года, командир 1-й танковой роты 11 ОМСБ так называемой "территориальной обороны ДНР". Чувак пленил Маргариту блатным базаром, ибо отсидел в тюрьме, а также татуировками, которые сделал там же", — рассказал он.

Танкисты "ДНР"

Танкисты "ДНР"

"Інформатор"

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Экс-главарь "ДНР" "сдался" Украине: появилась противоречивая информация

По словам Фашика Донецкого, в определенный момент террористка решила воспользоваться программой СБУ "Тебя ждут дома". Сбежав на мирную территорию, она прихватила с собой флешку с личными данными всех бойцов 1 танковой роты так называемой "территориальной обороны ДНР". Кроме того, она переслала СБУ еще 16 Гб данных об оккупантах.

"У Маргариты все будет хорошо, ибо данные оказались ну очень интересными, и скоро мы опубликуем личный состав танкистов "ДНР". Спасибо, Маргарита. Твои бывшие сослуживцы будут в истерике очень скоро", — пишет блогер.

Беглая террористка призналась, что решила перейти на сторону Украины, поскольку разочаровалась в идеях "Новороссии" и поняла, как ее "кинули".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее на сторону Украины перешла танкистка "ДНР" Светлана Дрюк с позывным "Ветерок". Она начала сотрудничать с украинской контрразведкой и раскрыла сценарий, который может применить Россия в случае масштабного наступления на Украину.

  • В "Народной милиции ДНР" опубликовали официальный комментарий касательно перехода Дрюк на сторону Украины и нарвались на насмешки в сети. Террористы заверили, что женщину похитили и завербовали, угрожая ее детям.

  • Экс-главарь "ДНР" Александр Бородай заявил, что командир танкового экипажа Дрюк перешла на сторону ВСУ благодаря так называемой "медовой ловушке". По его словам, речь идет об операции, выстроенной на любовной связи с украинским бойцом.

  • Генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Юрий Радковец считает, что перед тем как называть Дрюк легендарной, нужно провести тщательную проверку данных, вплоть до слухов о ней в рядах террористов.

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Персона
Фашик Донецкий
Место
УкраинаДонецк
Тег
Новости ДНР
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Жихарев Николай
Жихарев Николай
если это правда,зачем эту инфу в сеть кинули..
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3
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Жихарев Николай, С таким как у тебя, Коля, стремлением учить других, а особенно специалистов, которые показывают результаты своей работы, боюсь что ты задолбал своего папу разъяснением основ Кама-Сутры
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Яковлев Валерий
Яковлев Валерий
Каждый с тюремными наколками и у всех флешка с секретными данными так на всякий случай
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Кто успеет, выскочит из падающего лифта, кто не успеет, будет на подобной флэшке.
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