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Разоблачены вояки Путина, напавшие на Грузию: фото и доказательства

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Волонтеры InformNapalm установили участие в нападении на Грузию 417 отдельного разведывательного батальона, который входит в состав 42-й мотострелковой дивизии ВС России.

InformNapalm опубликовал доказательства, которые были обнаружены в соцсетях. Также были обнародованы фото российских военных.

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"В начале 2019 было обнародовано доказательства, обнаруженные в профиле социальной сети россиянина Станислава Лещинского. После публикации нашего расследования Лещинский удалил фотодоказательства из своего альбома. На одной из удаленных фотографий Лещинского зафиксирована колонна российских оккупационных войск", – сообщил волонтеры.

Российские военные, захватывавшие Грузию

Российские военные, захватывавшие Грузию

InformNapalm

Они добавили, что на фото заметен БТР-80 с бортовым номером 133.

"Этот самый БТР есть на фото в альбоме Сергея Бирюкова, который в 2007-2009 годах тоже служил в 417 ОРБ. Годы службы в армии и подразделение, в котором служил, Бирюков отметил на своей странице", – добавили в InformNapalm.

Российские военные, захватывавшие Грузию

Российские военные, захватывавшие Грузию

InformNapalm

Российские военные, захватывавшие Грузию

Российские военные, захватывавшие Грузию

InformNapalm

Сергей Бирюков, 29.04.1980 г.р. Лодейное Поле. С 1986 по 1995 год учился в школе № 3 в г. Лодейное Поле. В 2007-2009 годах служил в 417 отдельном разведывательном батальоне (в/ч 55034, пункт постоянной дислокации – Ханкала, Чечня, Южный военный округ) из состава 42-й мотострелковой дивизии ВС РФ.

Также Бирюков сфотографировался у трофейного грузинского вездехода "Лендровер".

12 таких вездеходов захватили российские оккупанты как трофеи во время активной фазы российско-грузинской войны в августе 2008 года.

Российские военные, захватывавшие Грузию

Российские военные, захватывавшие Грузию

InformNapalm

Российские военные, захватывавшие Грузию

Российские военные, захватывавшие Грузию

InformNapalm

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее жители оккупированного Донбасса сняли видео с доказательством присутствия новейшей российской техники. На ролике, отснятом зимой 2019 года в городе Макеевка Донецкой области, видно авто современного комплекса радиоразведки "ТОРН".

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Читайте все новости по теме "Война в Грузии" на OBOZREVATEL.

Тема
Война в Грузии
Место
Грузия
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филипп филипыч
филипп филипыч
а че кто то отрицал что войска рф там были?
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
вы там в очередной раз кукухой поехали? )))))) Кто не знает что наши войска входили в Грузию? Вопрос,каковы причины? Ну вам то это не осилить ))))
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