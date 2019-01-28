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Фашик Донецкий
Фашик Донецкий
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Разоблачение фейка о трамваях ''ДНР'': Илон Маск молча завидует

9.4т

Продолжаем развенчивать мифы роспропаганды, которые связаны с оккупированным рф Донбассом. В этот раз мы поговорим о трамваях, которые гордые дынырийцы выдали за собственное изобретение.

Итак, если кто забыл, напомню - еще до того, как Захарченко улетел на концерт к Кобзону, он презентовал так называемые "атечиствинныи" дынырийские трамваи. Давайте подробно расскажем, что это за шахид-мобили и откуда они взялись.

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Вообще ситуация с дынырийскими трамваями аналогична автобусам - это типичный пропагандистский продукт для безголовой массы. Объясняю почему: сначала так называемая комиссия дыныры поехала в рф, чтобы купить верхнюю часть трамвая. Да, вы правильно поняли: верхняя часть из рф, колеса от предыдущей власти, но сами трамваи - дынырийские, "атечиствинные".

Почему дынырийцы решили покупать только верхнюю часть, а не весь трамвай? Все просто- не хватило денег. Верхушка трамвая по деньгам обходится в 4 млн фублев, а весь трамвай почти 30 млн.

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Сначала оккупационные власти вообще хотели шикануть - купить 20 верхних частей трамвая, поставить их на первый маршрут в Донецке, а те трамваи, что были на первом маршруте, раскидать по наиболее проблемным направлениям или вообще заменить некоторые полумертвые машины.

Вам не рассказывали, что такое дынырийский трамвай? Я сейчас расскажу. Техосмотр так называемой комиссии дыныры обнаружил слабые места у верхушки трамвая. Ща пропагандисты из рф будут верещать и доказывать, что это неправда. Итак, слабые стороны трамвая это:

Большая вероятность возгорания трамвая.

Постоянно меняющиеся погодные условия в Донецке делают верхушку трамвая непригодной, каркас изготавливался для с территорий постоянным климатом .

Токоприемник сделан через ж, именно он и есть основной причиной возможного возгорания трамвая, токоприемник нужно менять или изобретать новый (но на это денег нет у дыныры).

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Самый первый трамвай дыныры - это подарок от рф. Второй трамвай - это уже аппликация, ибо все было сделано как и с автобусами дыныры: в рф разобрали верхнюю часть трамвая, козьими тропами привезли в Донецк, в Донецке прикрутили к старым колесам. Как тебе такое, Илон Маск? Почему ты не хочешь брать дынырийских конструкторов на работу, а?

Правдами-неправдами прикрутив верхушку трамвая производства рф на старую колесную базу, оккупационные власти поняли - нужно договориться покупать трамвай целиком: разбирать на территории рф и собирать его в Донецке целиком, ибо с идиотизма ситуации ржали тупо все сборщики и сами коллаборанты. Но завод был непреклонен: цену не опускал и хотел получить деньгами именно рыночную стоимость машины, без всяких скидок. На покупку трамвая целиком у оккупационных властей денег нема, поэтому и не видно в пропагандистских сюжетах радостных новостей про новый "атечиствинный" трамвай.

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На сейчас оккупационные власти ведут переговоры в рф о закупке б/у трамваев, с верхом и низом. Задумка все та же у коллаборантов: разобрали на территории рф, привезли в Донецк, покрасили и выдали за дынырийское чудо техники. Также дынырийцы ездили в Беларусь и предложили беларусам тоже самое, что и рф. Но беларусы послали дыныропотамов в сторону бельгийского города Х*й и отказались сотрудничать с гопотой от слова совсем.

Мораль. В придуманной в кремле типа республике все абсолютно - фейк. Ни своей валюты, ни сказок народных, ни песен, ни законов, ничего. Даже город основал европеец. С трамваями та же история - ничего своего не может произвести территориальное недоразумение, ибо придуманно все в кремле, а не дынырийцами. Конец.

P.S. Хочешь помочь русскому оккупанту приехать домой в гробу с Донбасса? Это просто - инструкции на сайте http://hunta.in.ua/

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Тема
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Место
УкраинаДонецк
Тег
Новости ДНР
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Батурин Юрий
Батурин Юрий
Посмотри на трамваи в Харькове! Дебил, мля
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