Раздавило трубой: в Польше произошла страшная трагедия с украинцем

В Польше на строительстве нового газопровода погиб 37-летний гражданин Украины.

Как передает "Европейская правда", трагедия произошла в пятницу, 9 августа, в городе Погурськая Воля недалеко от Тарнува в Малопольском воеводстве.

Труба весом около 10 тонн скатилась в раскоп, где был мужчина. Другие строители бросились на помощь и смогли вытащить тело мужчины, но его травмы оказались несовместимы с жизнью.

Иллюстрация korupciya.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Польше при загадочных обстоятельствах умер молодой украинец. Его тело нашли в лесополосе за 150 км от места работ.

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