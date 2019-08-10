Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Раздавило трубой: в Польше произошла страшная трагедия с украинцем

1.3т Читать материал на украинском

В Польше на строительстве нового газопровода погиб 37-летний гражданин Украины.

Как передает "Европейская правда", трагедия произошла в пятницу, 9 августа, в городе Погурськая Воля недалеко от Тарнува в Малопольском воеводстве.

Труба весом около 10 тонн скатилась в раскоп, где был мужчина. Другие строители бросились на помощь и смогли вытащить тело мужчины, но его травмы оказались несовместимы с жизнью.

Новости
В Германии жестоко убили молодую заробитчанку из Украины: подробности трагедии

Иллюстрация

Иллюстрация

korupciya.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Польше при загадочных обстоятельствах умер молодой украинец. Его тело нашли в лесополосе за 150 км от места работ.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
Польша
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
9
1
Смешно
0
Интересно
9
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...