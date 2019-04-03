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Раздача паспортов России на Донбассе: появились новые подробности

2.1тЧитать материал на украинском

Сотни тысяч жителей оккупированных районов Донбасса в ближайшее время могут получить паспорта России. Для Кремля это станет серьезным козырем на переговорах по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Детально о новой "гибридной технологии" России рассказал в эфире ObozTV заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи.

Чиновник уточнил, что жителям Донбасса будут выдавать российские паспорта не на самой оккупированной территории: "Людям надо будет выехать в РФ, ближе всего Ростовская область, пройти процедуру, подать заявление в украинское консульство про отказ от гражданства, подготовить пакет документов для рассмотрения по упрощенной процедуре".

"По разным оценкам, 20% людей на оккупированной территории готовы использовать этот инструмент. Если говорить о 3,5 млн людей в Донецкой области, то 20% – это будет 600-700 тыс.", – отметил он.

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Как подчеркнул Куркчи, жители Донбасса, "покупаются на провокацию" в надежде, что имея российский паспорт они с легкостью будут решать свои бытовые проблемы.

"Речь о получении российской пенсии, о возможности выехать и найти работу в России", – объяснил он.

По словам замминистра, после получения российского паспорта людям придется возвращаться обратно в оккупированные районы Донбасса, поскольку в РФ "никто им не гарантирует ни рабочие места, ни дополнительные льготы".

"Это гибридная технология… Это ассиметричный ход оккупационной власти, чтобы оторвать часть людей от Украины", – заявил он.

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На вопрос, зачем Кремль собрался раздавать паспорта жителям Донбасса, Куркчи ответил: "Сейчас идет дискуссия по поводу миротворческих сил. Позиция Украины в том, что там не должно быть представителей страны-оккупанта. Это может дать дополнительный аргумент России, чтобы сказать – на этой территории официально проживает определенное количество граждан РФ, не может быть так, чтобы в этих миротворческих силах не было представителей нашей страны".

Раздача паспортов РФ на Донбассе: новые подробности

informator.news

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликтВойна на ДонбассеНовости Донецка и Донецкой областиНовости Луганска и Луганской области
Персона
Юсуф Куркчи
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаНовости ДНРНовости ЛНРМинистерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц
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