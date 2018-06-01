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Разбомбить ВСУ: стало известно о приказе Захарченко по Донбассу

2.3тЧитать новость на украинском

Ситуация на Донбассе обострилась из-за приказа главаря "ДНР" Александра Захарченко наносить поражения военной технике ВСУ в районе боевых действий.

Об этом заявил военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, передает "Апостроф".

"Оккупационные формирования пытаются это так называемое "распоряжение" выполнять. Они наносят удары по заранее разведанным целям. Например, в районе Талаковки они нанесли удар по тыловому пункту управления. В районе Торецка пытались накрыть склад одной из механизированных бригад. Попали, правда, по лечебным учреждениям в городе. Это якобы возмездие за обстрел мирных кварталов", - сообщил Машовец.

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По его словам, это акция информационно-пропагандистского характера, а не военного назначения.

"Эффекта от таких акций в военном плане никакого, они ничего этим не добиваются, результативность этих огневых налетов никакая", - подчеркнул эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилось видео уничтожения 15 террористов "ДНР".

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Тема
Война на Донбассе
Место
Украина
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