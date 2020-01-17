Разбирали вещи, сдавали металл: всплыли возмутительные подробности об авиакатастрофе в Иране

На месте крушения самолета МАУ в Иране были замечены мародеры, которые собирали вещи погибших пассажиров.

Об этом рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин. По его словам, территория, где упал Boeing, не охранялась надлежащим образом.

"На месте падения самолета увидели кучу непонятного народа... Иранцев, которые собирали вещи, обломки. Кто сдавал на металлолом, кто себе на память собирал", – рассказал он.

Рувин отметил, что личные вещи жертв, которые уцелели, помогли определить причину авиакатастрофы.

Крушение Boeing в Иране ВВС

Как сообщал OBOZREVATEL:

Утром 11 января Иран официально сообщил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

Президент страны Хасан Рухани сказал, что сожалеет о трагедии и приносит глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ждет от Ирана полного признания вины в катастрофе самолета МАУ, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Хасан Рухани на своей странице в Twitter написал, что Иран выплатит компенсацию семьям 176 жертв.

В "Международных авиалиниях Украины" сообщили, что знали о том, что их самолет Boeing 737 потерпел крушение не случайно.

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