Полтавский апелляционный суд изменил меру пресечения патрульному полицейскому Андрею Бондарцу, который во время погони в Харькове обстрелял автомобиль Subaru Forester и ранил пассажира.

Мера пресечения в виде содержания под стражей была изменена на круглосуточный домашний арест, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" временно исполняющий обязанности начальника пресс-секретаря управления патрульной полиции в Харьковской области Дмитрий Гайдук.

Простреленное авто ТСН

"Сторона защиты просила изменить меру пресечения на личное обязательство. Прокурор возражал и просил оставить содержание под стражей. Суд удовлетворил апелляционную жалобу защиты частично и назначил более мягкую меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", – отметил Гайдук.

Как сообщал OBOZREVATEL в Харькове ночью 13 февраля во время преследования автомобиля Subaru Forester полицейский ранил пассажира. Мужчина получил тяжелые ранения.

Владелец авто заверил, что он с друзьями просто поехал ночью в поле, чтобы обкатать машину. Правоохранители утверждают патрульные выехали на вызов в спальном районе города, чтобы угомонить пьяную компанию, но те в ответ на замечание сели в машину и решили скрыться.

Полицейского задержали, затем суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

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