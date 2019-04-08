Расстрелял патрульных в Днепре: суд вынес жесточайший приговор экс-торнадовцу

Суд приговорил экс-бойца роты "Торнадо" Александра Пугачева, который расстрелял двоих патрульных полицейских в Днепре, к пожизненному заключению.
Осужденный отказался от последнего слова в судебном заседании и так и не признал вину, передает "Укринформ".
"Учитывая тяжесть преступлений, суд вынес приговор в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества для Александра Пугачева", – огласил приговор судья. В общей сложности решение зачитывали на протяжении 4 часов.
Фото Николай Мякшиков/Укринформ
Фото Николай Мякшиков/Укринформ
Фото Николай Мякшиков/Укринформ
Фото Николай Мякшиков/Укринформ
Отмечается, что сам Пугачев на судебном заседании отказался объяснять мотивы убийства. Не воспользовался он и последним словом, не показав раскаяния. При этом, защита экс-торнадовца просила суд признать его невиновным.
Как рассказала мать убитой патрульной Ольги Макаренко, она ожидала увидеть в глазах Пугачева "хоть каплю человечности, какого-то раскаяния или хотя бы сочувствия", однако этого не произошло.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 сентября 2016 года в Днепре двое патрульных остановили мужчину за нарушение ПДД, тот открыл стрельбу по патрульным. В результате полицейский погиб на месте, его напарница умерла на операционном столе.
Подозреваемым в убийстве оказался разыскиваемый боец роты "Торнадо" Александр Пугачев, который открыл огонь по полицейским, так как боялся, что патрульные увидят, что он находится в розыске.
Один из свидетелей, водитель маршрутки Валерий Тимонин опознал Пугачева.
Позднее рассмотрели в нем стрелка еще двое очевидцев.
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