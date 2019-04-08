Расстрелял патрульных в Днепре: суд вынес жесточайший приговор экс-торнадовцу

Суд приговорил экс-бойца роты "Торнадо" Александра Пугачева, который расстрелял двоих патрульных полицейских в Днепре, к пожизненному заключению.

Осужденный отказался от последнего слова в судебном заседании и так и не признал вину, передает "Укринформ".

"Учитывая тяжесть преступлений, суд вынес приговор в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества для Александра Пугачева", – огласил приговор судья. В общей сложности решение зачитывали на протяжении 4 часов.

Фото Николай Мякшиков/Укринформ

Фото Николай Мякшиков/Укринформ

Фото Николай Мякшиков/Укринформ

Фото Николай Мякшиков/Укринформ

Отмечается, что сам Пугачев на судебном заседании отказался объяснять мотивы убийства. Не воспользовался он и последним словом, не показав раскаяния. При этом, защита экс-торнадовца просила суд признать его невиновным.

Как рассказала мать убитой патрульной Ольги Макаренко, она ожидала увидеть в глазах Пугачева "хоть каплю человечности, какого-то раскаяния или хотя бы сочувствия", однако этого не произошло.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!