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Расстрелял патрульных в Днепре: суд вынес жесточайший приговор экс-торнадовцу

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Суд приговорил экс-бойца роты "Торнадо" Александра Пугачева, который расстрелял двоих патрульных полицейских в Днепре, к пожизненному заключению.

Осужденный отказался от последнего слова в судебном заседании и так и не признал вину, передает "Укринформ".

"Учитывая тяжесть преступлений, суд вынес приговор в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества для Александра Пугачева", – огласил приговор судья. В общей сложности решение зачитывали на протяжении 4 часов.

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Расстрелял патрульных в Днепре: суд вынес приговор экс-торнадовцу

Фото Николай Мякшиков/Укринформ

Расстрелял патрульных в Днепре: суд вынес приговор экс-торнадовцу

Фото Николай Мякшиков/Укринформ

Расстрелял патрульных в Днепре: суд вынес приговор экс-торнадовцу

Фото Николай Мякшиков/Укринформ

Расстрелял патрульных в Днепре: суд вынес приговор экс-торнадовцу

Фото Николай Мякшиков/Укринформ

Отмечается, что сам Пугачев на судебном заседании отказался объяснять мотивы убийства. Не воспользовался он и последним словом, не показав раскаяния. При этом, защита экс-торнадовца просила суд признать его невиновным.

Как рассказала мать убитой патрульной Ольги Макаренко, она ожидала увидеть в глазах Пугачева "хоть каплю человечности, какого-то раскаяния или хотя бы сочувствия", однако этого не произошло.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Расстрел полицейских в Днепре
Персона
Александр Пугачев
Место
УкраинаДнепр
Тег
патрульная полиция
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ttt ta
ttt ta
За убийства, вымогательства, изнасилования, мародерство можно пересажать половину ВСУ. Осторожно, хохлы - останетесь без хероев.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Пошто "активиста и патриота" обидели! В 2014 убийства активистами сотрудников МВД при исполнении ими служебных обязанностей считали подвигом достойным уважения
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Через год медаль вручат и компенсанцию, это обычная схема нацистов.
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