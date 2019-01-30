Расстрел семейной пары в Николаеве: опубликованы видео с места убийства. 18+

В сети опубликованы первые видео с места расстрела супругов около здания суда в Николаеве.
Записи появились на YouTube-канале "Преступности.Нет". Журналисты засняли первые минуты после нападения на супругов (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).
В полиции сообщили, что преступление произошло около 15:00 возле здания Ленинского районного суда. Местный житель расстрелял из карабина семейную пару. Женщина погибла на месте происшествия, мужчина в карете скорой помощи.
Стрелка задержали на месте, его сообщника задержали на выезде из города.
Предварительно факт квалифицирован по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Харьковом устроили разборки со стрельбой.
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