Расстрел "Сармата": в деле всплыл скандальный нюанс

Автомобиль "Таврия" Госслужбы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра, на котором злоумышленники приехали убивать ветерана и активиста Виталия Олешко с позывным "Сармат", был угнан для совершения преступления.

Как сообщает "Громадське", ссылаясь на заявление Главного управления Госгеокадастра в Запорожской области, по документам авто никак не связано с подозреваемыми в убийстве.

"Согласно имеющимся в главном управлении (Госгеокадастра. - Ред.) документальным данным, никаких разрешений на пользование вышеуказанным автомобилем третьим лицам - Артему Матюшину и Николаю Ломаке (подозреваемым в исполнении убийства. - Ред.) - главным управлением не предоставлялось", - заявили в ведомстве.

Виталий Олешко

Отмечается, что по факту угона автомобиля Госгеокадастр обратился в полицию Запорожской области.

hromadske.ua

Напомним, участника АТО с позывным "Сармат" застрелили в городе Бердянск Запорожской области. Ранее возле Мелитополя были задержаны подозреваемые в совершении данного преступления.

Как писал OBOZREVATEL, у следствия есть основания считать, что убийство активиста является заказным.