Расстрел на Майдане: суд отпустил снайпера, подозреваемого в убийстве

Во вторник, 24 декабря, Печерский райсуд Киева отпустил из-под домашнего ареста снайпера и бывшего бойца спецназа "Омега" Дмитрия Хмеля.

Подсудимый подозревается в убийстве активиста Евромайдана Александра Храпаченко, передает УНИАН.

Хмеля освободили по ходатайству прокурора. Его обязали сдать загранпаспорт и не выезжать за пределы Киевской области без разрешения следователей. Подозреваемый в убийстве находился под домашним арестом с 5 июня 2019 года.

Далее суд передал уголовное производство против Хмеля в управление спецрасследований Государственного бюро расследований.

Напомним, что во время Евромайдана в 2014 году Дмитрий Хмель служил в спецназе "Омега". По версии следствия, он из снайперской винтовки убил активиста, театрального режиссера Александра Храпаченко.

Александр Храпаченко

Дмитрий Хмель

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2018 года правоохранительные органы задержали в Украине снайпера Национальной гвардии, которого подозревают в убийстве участника Революции Достоинства, театрального режиссера Александра Храпаченко.

В Генпрокуратуре тогда сообщили, что задержанного снайпера уволили из правоохранительных органов еще в 2016 году.

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