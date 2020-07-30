"Расстрелянный" в "Мерседесе" оказался живым: полиция рассказала о спецоперации

Расстрел Mercedes, в котором находился "уголовный авторитет", оказался спецоперацией Национальной полиции Украины.

Как сообщается в Telegram-канале Департамента стратегических расследований, правоохранители предотвратили заказное убийство.

Отмечается, что убить должны были жителя Донецкой области, широко известного в уголовных кругах. Заказал его другой "уголовный авторитет", заплатив 50 тысяч долларов.

В четверг, 30 июля, оперативники во время передачи второй части обещанной суммы в размере 25 тысяч долларов задержали исполнителя. Ему уже сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.1 ст.14, п.11, п.12 ч.2 ст.115 УК.

Оказалось, что полиция инсценировала убийство

Также организатору заказного убийства заочно подготовлено подозрение в совершении преступления по ч.1 ст.14, п.11, п.12 ч.2 ст.115 УК.

В полиции уточнили, что спецоперация проводилась в несколько этапов: 29 июля около 16:00 на трассе Киев-Харьков был инсценирован расстрел автомобиля Mercedes-Benz S-Class с телом мужчины в салоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Полтавской области вблизи города Пирятин на трассе "Киев-Харьков" был обнаружен автомобиль "Мерседес" с простреленными окнами, внутри которого нашли тело мужчины.

По данным СМИ, "убитым" якобы является Александр Мазур, уроженец Горловки Донецкой области.