Ранили в грудь: террористы Путина убили защитницу Украины

На войне за независимость Украины на Донбассе 1 февраля погибла военный медик Клавдия Сытник.
Как сообщил Цензор.нет, 33-летняя защитница Украины погибла в результате обстрела под Новотошковским (Попаснянский район Луганской области).
Российские оккупанты применили станковые минометы АГС-17. Девушка получила осколочное ранение грудной клетки, шансов выжить не было.
Клавдии могло исполниться 24 февраля 34 года.
Трагедия на Донбассе. Иллюстрация
фото из сети
Как писал OBOZREVATEL, в январе текущего года на Донбассе погибли 14 бойцов. Самому младшему – 21 год, самый старший отметил 48-летие. В сети назвали их имена и показали фото.
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