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1 февраля • обновлено в 15:48
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Ранили в грудь: террористы Путина убили защитницу Украины

2.3т
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На войне за независимость Украины на Донбассе 1 февраля погибла военный медик Клавдия Сытник.

Как сообщил Цензор.нет, 33-летняя защитница Украины погибла в результате обстрела под Новотошковским (Попаснянский район Луганской области).

Российские оккупанты применили станковые минометы АГС-17. Девушка получила осколочное ранение грудной клетки, шансов выжить не было.

Клавдии могло исполниться 24 февраля 34 года.

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Трагедия на Донбассе. Иллюстрация

Трагедия на Донбассе. Иллюстрация

фото из сети

Как писал OBOZREVATEL, в январе текущего года на Донбассе погибли 14 бойцов. Самому младшему – 21 год, самый старший отметил 48-летие. В сети назвали их имена и показали фото.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Украина

Новости расследований

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