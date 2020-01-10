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10 января • обновлено в 10:32
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"Ракета не исключается": Зеленский сделал первое заявление о крушении Boeing в Иране

14.9т
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет МАУ, который разбился в Иране, не исключается, но пока не является подтвержденной. При этом лидеры Канады, Великобритании и США уже официально подтвердили, что самолет был сбит российской ракетой.

Заявление глава государства опубликовал на своей странице в Facebook лишь через 12 часов после резонасной новости от иностранных спецслужб и лидеров крупнейших стран. Он подчеркнул, что комиссия по расследованию причин катастрофы самолета продолжает работу и в нее вовлечены украинские специалисты.

"Мы ожидаем, что им будет предоставлена ​​вся информация и все доступы, необходимые для проведения объективного расследования. Мы держим постоянную связь с нашими представителями. Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной", – сказал президент.

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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

"Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров – прежде всего правительства США, Канады и Великобритании – предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин", – добавил Зеленский.

Он также анонсировал разговор о ходе расследования с государственным секретарем США Майком Помпео, который должен состояться 10 января.

"Наша цель – установить бесспорную истину. Мы считаем это обязанностью всего международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв катастрофы. Ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов", – подытожил президент.

Что уже заявили иностранные лидеры, опираясь на данные спецслужб.

  • Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранской ракетой.

  • Президент США Дональд Трамп сомневается, что самолет потерпел крушение из-за технической неполадки.

  • Премьер-министр Британии Борис Джонсон заверил, что есть доказательства того, что украинский самолет Boeing 737 сбили иранской ракетой.

  • Власти Ирана категорически отрицают, что самолет МАУ мог был случайно сбит ракетой российского производства. Такую позицию озвучил официальный представитель иранского правительства Али Рабей.

Стоит подчеркнуть, что украинцы массово негодовали из-за такой неразберихи в Офисе президента Украины.

Одни считают, что президент не владеет свежей информацией и не знает, как правильно реагировать. Другие же уверены, что Зеленский не хочет заранее испортить отношения с Ираном, обвиняя в преступлении.

OBOZREVATEL собрал всю информацию о трагедии:

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
МАУ
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Комментарии
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Трамп, Трюдо и Борыз Жонсон заявили, что Боинг xoxлофф был сбит рaкетой. Xoxлы радостно согласились и попросили их, чтобы эта рaкета была всенепременно российской. СУГС, ёпста
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Какой же позор. Требовать предъявить доказательства у уважаемых друзей Украины может только агент Путина.
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Що може заявити шмаркля після заяв Заходу! Нічого, зеленський йди в сраку!
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