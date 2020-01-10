"Ракета не исключается": Зеленский сделал первое заявление о крушении Boeing в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что версия о попадании ракеты в самолет МАУ, который разбился в Иране, не исключается, но пока не является подтвержденной. При этом лидеры Канады, Великобритании и США уже официально подтвердили, что самолет был сбит российской ракетой.

Заявление глава государства опубликовал на своей странице в Facebook лишь через 12 часов после резонасной новости от иностранных спецслужб и лидеров крупнейших стран. Он подчеркнул, что комиссия по расследованию причин катастрофы самолета продолжает работу и в нее вовлечены украинские специалисты.

"Мы ожидаем, что им будет предоставлена ​​вся информация и все доступы, необходимые для проведения объективного расследования. Мы держим постоянную связь с нашими представителями. Версия о попадании ракеты в самолет не исключается, но на сегодня не является подтвержденной", – сказал президент.

Владимир Зеленский

"Учитывая последние заявления лидеров государств в СМИ, мы призываем всех международных партнеров – прежде всего правительства США, Канады и Великобритании – предоставить данные и доказательства, касающиеся катастрофы, в распоряжение комиссии по расследованию причин", – добавил Зеленский.

Он также анонсировал разговор о ходе расследования с государственным секретарем США Майком Помпео, который должен состояться 10 января.

"Наша цель – установить бесспорную истину. Мы считаем это обязанностью всего международного сообщества перед семьями погибших и памятью жертв катастрофы. Ценность человеческой жизни выше любых политических мотивов", – подытожил президент.

Что уже заявили иностранные лидеры, опираясь на данные спецслужб.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" был сбит иранской ракетой.

Президент США Дональд Трамп сомневается, что самолет потерпел крушение из-за технической неполадки.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон заверил, что есть доказательства того, что украинский самолет Boeing 737 сбили иранской ракетой.

Власти Ирана категорически отрицают, что самолет МАУ мог был случайно сбит ракетой российского производства. Такую позицию озвучил официальный представитель иранского правительства Али Рабей.

Стоит подчеркнуть, что украинцы массово негодовали из-за такой неразберихи в Офисе президента Украины.

Одни считают, что президент не владеет свежей информацией и не знает, как правильно реагировать. Другие же уверены, что Зеленский не хочет заранее испортить отношения с Ираном, обвиняя в преступлении.

OBOZREVATEL собрал всю информацию о трагедии:

В ночь на 8 января Иран нанес удар баллистическими ракетами по военно-воздушной базе США.

Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании МАУ разбился. 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Иран объявил причиной крушения возгорание двигателя. В то же время источники OBOZREVATEL в МАУ не исключают, что самолет могли случайно сбить силы ПВО Ирана.

Иран предоставил Украине и США предварительный доклад о крушении . По их данным, пожар на борту вспыхнул до падения, а при столкновении с землей произошел взрыв.

OBOZREVATEL собрал всю детальную информацию о жертвах трагедии. С ней можно ознакомиться здесь.

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