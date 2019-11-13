Раду окружила полиция с собаками: что произошло

В среду, 13 ноября в полицию Киева поступило сообщение о минировании Верховной Рады Украины.

Об этом в Facebook сообщает "ДТП. Киев", отмечая, что о минировании сообщили по телефону.

"Печерский район, в 15:15 ч. на "102" позвонил неизвестный мужчина с номера мобильного телефона, и сообщил, что по ул. Грушевского, 5, Верховная Рада Украины заминирована. Через 20 минут будет взрыв", – говорится в сообщении.

В Раду направлены следственно-оперативная группа, взрывоопасная служба и кинологи. По результатам проверки будет сообщено дополнительно.

Напомним, что сегодня в Раде проходит скандальное голосование по закону о рынке земли в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве из-за угрозы минирования закрыли входы и выходы на станции метро "Театральная" и "Крещатик", вход на станцию "Арсенальная" (все – "красная" ветка метро), а также пересадочные узлы.

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