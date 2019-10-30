Рада решит судьбу Дубневича: в скандале с нардепом произошел резкий прорыв

Регламентный комитет Верховной Рады признал законными и обоснованными представления ГПУ на нардепа группы "За будущее" Ярослава Дубневича.

Как передает "Интерфакс-Украина", вопрос предоставлении согласия парламента на привлечение к ответственности, задержание и арест вскоре будет вынесен на голосование.

Такое решение комитет Рады принял вечером в среду, 30 октября, после рассмотрения представлений, выслушав позиции генпрокурора Руслана Рябошапки, главы САП Назара Холодницкого, а также самого Дубневича и его адвоката.

Холодницкий в комментарии журналистам заявил, что готов пойти на заседание Рады 31 октября уже с подготовленным подозрением Дубневичу в совершении преступления.

Дубневич же заверил, что не намерен скрываться от правоохранителей и придет на заседание парламента.

Генпрокурор Руслан Рябошапка розповів, у чому саме звинувачують депутата Ярослава Дубневича. Згодом регламентний комітет Ради підтримав зняття недоторканності з Дубневича pic.twitter.com/cvAcRbuLQC — hromadske (@HromadskeUA) October 30, 2019 Депутат Ярослав Дубневич заперечив обвинувачення ГПУ у корупції на засіданні регламентного комітету Ради — попри це члени комітету підтримали зняття недоторканності з нього pic.twitter.com/mMmhjjbT71 — hromadske (@HromadskeUA) October 30, 2019 Рябошапка зажадав зняти недоторканність з Дубневича

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 октября Генпрокурор Руслан Рябошапка направил в Верховную Раду представление на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины IX созыва Ярослава Дубневича. Ему приписывают давление на руководство "Укрзалізниці", что привело к убыткам в сумме более 93 млн грн.

При этом также 29 октября к его брату, бывшему нардепу Богдану Дубневичу пришла с обыском САП.

Ранее "Укрзалізниця" передала правоохранителям материалы о миллионных убытках при закупке анкеров (элемент рельсового крепления) через фирмы экс-нардепов братьев Дубневичей.

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