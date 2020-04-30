Рада продлила работу ВСК по взрывах на военных складах

Верховная Рада Украины приняла постановление №3384, которое предусматривает продление работы Временной следственной комиссии (ВСК) по взрывах на военных складах страны еще на полгода.

Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного пленарного заседания парламента 30 апреля. За документ проголосовали 332 нардепа.

Итоги голосования Скриншот видео

Итоги голосования Скриншот видео

"Целью принятия проекта постановления является продолжение работы ВСК на шесть месяцев с целью дальнейшей проверки сведений и выяснения состояния расследования сведений о пожарах (взрывах) на складах боеприпасов в Ичне (Черниговская область), Калиновке (Винницкая область), Балаклея, (Харьковская область), Сватово, (Луганская область), Кривом Роге (Днепропетровская область) в период с 2014 по 2018 годы", – говорится в пояснительной записке к документу.

Взрывы на арсенале в Балаклее Википедия

Кроме того, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что постановление предусматривает, в том числе, перенос расследования из Харькова в Киев, комплексную экспертизу ЧП, а также прозрачный процесс установления всех обстоятельств, приведших к взрывам.

Как сообщал OBOZREVATEL:

согласно отчету ТСК Верховной Рады, причиной взрывов на военных складах в городе Балаклея Харьковской области могли стать специально заложенные в землю кумулятивно-фугасные снаряды,а не атака беспилотника.

Кроме того, по словам Арахамии, за несколько недель до взрывов в Балаклее в марте 2017 года аудиторская служба нашла огромные недостачи на складах боеприпасов.

По странному стечению обстоятельств пожар на военном объекте произошел за неделю до повторной проверки.

Он также подчеркнул, что версия о взрывах в результате атаки российского беспилотника безосновательна.

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