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30 апреля • обновлено в 15:14
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Рада продлила работу ВСК по взрывах на военных складах

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Верховная Рада Украины приняла постановление №3384, которое предусматривает продление работы Временной следственной комиссии (ВСК) по взрывах на военных складах страны еще на полгода.

Соответствующее решение было принято в ходе внеочередного пленарного заседания парламента 30 апреля. За документ проголосовали 332 нардепа.

Итоги голосования

Итоги голосования

Скриншот видео

Итоги голосования

Итоги голосования

Скриншот видео

"Целью принятия проекта постановления является продолжение работы ВСК на шесть месяцев с целью дальнейшей проверки сведений и выяснения состояния расследования сведений о пожарах (взрывах) на складах боеприпасов в Ичне (Черниговская область), Калиновке (Винницкая область), Балаклея, (Харьковская область), Сватово, (Луганская область), Кривом Роге (Днепропетровская область) в период с 2014 по 2018 годы", – говорится в пояснительной записке к документу.

Взрывы на арсенале в Балаклее

Взрывы на арсенале в Балаклее

Википедия

Кроме того, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что постановление предусматривает, в том числе, перенос расследования из Харькова в Киев, комплексную экспертизу ЧП, а также прозрачный процесс установления всех обстоятельств, приведших к взрывам.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Взрыв на складах боеприпасов в Ичне Взрывы в Калиновке Пожар на военном складе в Балаклее
Персона
Давид Арахамия
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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