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17 ноября • обновлено в 09:16
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Рада прервала расследование дел Майдана: в чем дело

4.1т
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С 20 ноября следствие по делам Майдана остановится на неопределенное время.

Причина в том, что Рада так и не проголосовала за необходимые правки к закону о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование. Об этом сообщила адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская.

"Следующая попытка только 3 декабря. То есть 20 ноября у нас уже "черная дыра". Передавать дела некому, некуда, и поэтому следствие останавливается", – написала Закревская.

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20 ноября органы прокуратуры утратят следственные функции, после чего дела Майдана перейдут к НАБУ и ГБР.

Зеленский в Раде

Зеленский в Раде

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский обещал результаты по делам Майдана.

По его словам, расследованием займется заместитель генерального прокурора Виктор Чумак. "Рассматривалось дело шесть лет, и мы как общество не видим настоящих результатов этого сложного дела. Я уверен, что будут", – заявил он.

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Темы
Расстрелы на Майдане Небесная Сотня
Место
Украина Киев
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
"Тому що зараз ми вже стали жити як европейцi, бо здобули прямо на майданi справжню волю..", - А. Парубiй
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Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Всё верно!!! Нельзя что-бы свидомые узнали правду:-- их специально убивали,цветные революции Америки по всему свету!!!!
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
https://www.youtube.com/watch?v=prF9mwMAtRA&t=14s
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Он Алекс
Он Алекс
И снова проходил мимо, российский фашист троль, на вата сми тебе
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