Рада прервала расследование дел Майдана: в чем дело

С 20 ноября следствие по делам Майдана остановится на неопределенное время.

Причина в том, что Рада так и не проголосовала за необходимые правки к закону о ГБР, которые бы позволили продолжить расследование. Об этом сообщила адвокат семей героев Небесной сотни Евгения Закревская.

"Следующая попытка только 3 декабря. То есть 20 ноября у нас уже "черная дыра". Передавать дела некому, некуда, и поэтому следствие останавливается", – написала Закревская.

20 ноября органы прокуратуры утратят следственные функции, после чего дела Майдана перейдут к НАБУ и ГБР.

Зеленский в Раде

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский обещал результаты по делам Майдана.

По его словам, расследованием займется заместитель генерального прокурора Виктор Чумак. "Рассматривалось дело шесть лет, и мы как общество не видим настоящих результатов этого сложного дела. Я уверен, что будут", – заявил он.

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