Рада и ГУД получили 5 тыс. тестов на коронавирус из Китая, но отрицают это – СМИ

Государственному управлению делами и Верховной Раде выделили 5 тысяч экспресс-тестов на коронавирус из китайского груза, который был доставлен в Украину 23 марта.

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Об этом сообщает "Слідство.Інфо" со ссылкой на полученные от источников материалы, в которых указано, как распределялась посылка из Китая. Расследователи утверждают, что данные в указанных документах не совпадают с обнародованными ранее в СМИ.

Так, согласно документу, 23 марта в Украину из КНР прибыло более 144 тыс. экспресс-тестов. Как известно, большинство из них распределили по регионам – в среднем по 5800 штук. В то же время почти такое же количество медицинских изделий, выделяемых на одну область, якобы получили ГУД и парламент.

В частности, в материалах говорится о том, что экспресс-тесты должны были отправить на склад государственного предприятия "Укрвакцина" в Обухове Киевской области, а потом передать Государственному управлению делами, хотя там эту информацию не подтвердили.

slidstvo.info

"Говорим вам официально, что экспресс-тестов "Укрвакцина" никогда не получала. И, конечно, мы их ГУД никогда не передавали", – сказал на это директор ГП Станислав Трут.

В ответах на запросы журналистов ГУД и аппарат Верховной Рады также не подтвердили получение китайских тестов.

slidstvo.info

slidstvo.info

Как сообщал OBOZREVATEL, из Китая в Украину прибыло 250 тысяч экспресс-тестов на выявление коронавируса вместо анонсированных 10 миллионов.

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