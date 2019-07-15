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"Работают дерзко и толково!" В "Л/ДНР" признали преимущество ВСУ

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Террористы "Л/ДНР" пожаловались на количественное преимущество Вооруженных сил Украины на Донбассе, а также высокий уровень подготовки украинских защитников.

Подтверждающие скриншоты опубликовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).

Так, один из боевиков рассказал, что у ВСУ чувствуется продуманная стратегия: выбивать противника по одному. "Не торопясь, но непрерывно. Учитывая, что у них кратное преимущество в живой силе вполне грамотное решение. Работают продуманно, дерзко и толково", – пожаловался он.

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"Работают дерзко и толково!" В "Л/ДНР" признали преимущество ВСУ

Facebook Анатолия Штефана (Штирлица)

По словам террориста, на их территорию регулярно заходят диверсионно-разведывательные группы.

"Минируют нашу вторую линию, дороги, места забора воды. В том числе минами с дистанционным подрывом с БЛА и другими способами. Отдельно и особо ставят ловушки на наших саперов. Интенсивно работают укр*повские снайперы. Грамотно применяют внезапные огневые налеты с корректировкой с БЛА. Почти каждый день работают ударными БЛА по нашему личному составу", – поделился он.

ВСУ на Донбассе

ВСУ на Донбассе

InfoResist

По словам террориста, последние недели все действия "Л/ДНР" сводятся к тому, чтобы противостоять ВСУ. "Кое-что получается", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "Л/ДНР" подняли панику из-за профессионализма снайперов Вооруженных сил Украины на Донбассе.

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Темы
Война на Донбассе Операция Объединенных сил на Донбассе
Место
Украина
Теги
террористы "ДНР" Донбасс Новости Донбасса ВСУ ООС
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Такі похвали небезпечні , українці самі знають свої слабкі і сильні сторони
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Обоз! Чем думаешь? Ежели у ВСУшников такое преимущество, то чего ж победить не могут?
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Евгений Зеленский, не спеши - медленно, медленно, все стадо.
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Юг Руси
Юг Руси
На те в борщ!!! https://www.donetsk.kp.ru/daily/27002.5/4064111/ : https://vk.com/vk.gvardeyka?w=wall-6571387_451394 : https://youtu.be/1GvZ-MZpMOM Насквозь упоротым не читать и не смотреть!!!
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Pechenyuk Oleksandr
Pechenyuk Oleksandr
Юг Руси, нах...скот ординський
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