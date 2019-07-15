"Работают дерзко и толково!" В "Л/ДНР" признали преимущество ВСУ

Террористы "Л/ДНР" пожаловались на количественное преимущество Вооруженных сил Украины на Донбассе, а также высокий уровень подготовки украинских защитников.
Подтверждающие скриншоты опубликовал в Facebook офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
Так, один из боевиков рассказал, что у ВСУ чувствуется продуманная стратегия: выбивать противника по одному. "Не торопясь, но непрерывно. Учитывая, что у них кратное преимущество в живой силе – вполне грамотное решение. Работают продуманно, дерзко и толково", – пожаловался он.
Facebook Анатолия Штефана (Штирлица)
По словам террориста, на их территорию регулярно заходят диверсионно-разведывательные группы.
"Минируют нашу вторую линию, дороги, места забора воды. В том числе минами с дистанционным подрывом с БЛА и другими способами. Отдельно и особо ставят ловушки на наших саперов. Интенсивно работают укр*повские снайперы. Грамотно применяют внезапные огневые налеты с корректировкой с БЛА. Почти каждый день работают ударными БЛА по нашему личному составу", – поделился он.
ВСУ на Донбассе
InfoResist
По словам террориста, последние недели все действия "Л/ДНР" сводятся к тому, чтобы противостоять ВСУ. "Кое-что получается", – резюмировал он.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее террористы "Л/ДНР" подняли панику из-за профессионализма снайперов Вооруженных сил Украины на Донбассе.
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