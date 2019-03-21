Работали террористы-снайперы: ВСУ понесли потери на Донбассе

В зоне проведения ООС на Донбассе 21 марта погиб один украинский военнослужащий, еще один был серьезно ранен противником.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил. Отмечается, что в течение суток враг пять раз открывал огонь по позициям войск ВСУ.

В том числе – дважды с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

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Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" велись обстрелы:

из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия – в районе населенного пункта Широкино;

из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия – вблизи города Авдеевка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

из минометов калибра 82 мм, вооружение боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Хутор Вольный;

из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи поселка Золотое-4;

с автоматических станковых гранатометов – около населенного пункта Южное.

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Подразделения ВСУ ответили на обстрелы противника огнем дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донетчине погиб 20-летний защитник Украины из 54-й Отдельной механизированной бригады Евгений Керечанин. Он героически отражал удар террористов и заставил их отступить.

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