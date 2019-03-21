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Работали террористы-снайперы: ВСУ понесли потери на Донбассе

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В зоне проведения ООС на Донбассе 21 марта погиб один украинский военнослужащий, еще один был серьезно ранен противником.

Об этом сообщает пресс-центр Объединенных сил. Отмечается, что в течение суток враг пять раз открывал огонь по позициям войск ВСУ.

В том числе – дважды с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями.

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Война на Донбассе

Война на Донбассе

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Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" велись обстрелы:

  • из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия – в районе населенного пункта Широкино;

  • из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия – вблизи города Авдеевка.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • из минометов калибра 82 мм, вооружение боевой машины пехоты БМП-1, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – в районе населенного пункта Хутор Вольный;

  • из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия – вблизи поселка Золотое-4;

  • с автоматических станковых гранатометов – около населенного пункта Южное.

Работали террористы-снайперы: ВСУ понесли потери на Донбассе

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Подразделения ВСУ ответили на обстрелы противника огнем дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Донетчине погиб 20-летний защитник Украины из 54-й Отдельной механизированной бригады Евгений Керечанин. Он героически отражал удар террористов и заставил их отступить.

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Читайте все новости по теме "Операция Объединенных сил на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Операция Объединенных сил на ДонбассеВойна на Донбассе
Место
Украина
Теги
ООСВСУ
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Кацпездалам до уваги-ваша сранная родина под угрозой.Токо вы и путен-пидер надежа выжывания прайда!Кацы,берегите путена-лысого пидера вашей сраной родиныааааа.!
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Юг Руси
Юг Руси
Ещё один потерьнет! Ефрейтору Штырлицу сообщите, а то у него одни пырымохи-шмяки-бум в мордокниге 😁
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